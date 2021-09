Lava face prăpăd în Spania, după erupția unui vulcan. Imagini apocaliptice (VIDEO)

După 50 de ani de inactivitate, vulcanul de pe insula spaniolă La Palma a început să erupă duminică. Azi noapte, vulcanul a continuat în aceeași notă, lava a făcut prăpăd, iar oamenii de știință avertizează că fenomenul nu va înceta prea curând.

Vulcanul continuă să împrăștie emisii de gaze, roci incandescente și fluxuri de lavă, pe versantul muntelui. 15 milioane de metri cubi de lavă ar urma să se reverse, potrivit specialiștilor. În urma evenimentului extrem, localnicii din cinci sate au fost evacuați.

Cercetătorii au date cu privire la ultimele șase erupții vulcanice din La Palma, consemnate în ultimii 400 de ani, a declarat pentru Aleph News Ovidiu Văduvescu, cercetător român de la Observatorul Astronomic din La Palma.

Oamenii de știință, autoritățile și cetățenii se așteptau ca vulcanul să erupă, după succesiune de cutremure. În zonă au fost raportate mai multe cutremure de până la 3,8 grade pe scara Richter.

Imagini din La Palma, Arhipelagul Canare, au devenit virale în online.

This is a good compilation of what happened so far during the seismic crisis on #LaPalma. We can clearly se the movement of the seismic activity towards NW over time.

Author unknown. pic.twitter.com/kpvz4GJc7c

— Roger (@efadi_LP) September 15, 2021