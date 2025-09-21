B1 Inregistrari!
Liderii administraţiei americane, la ceremonia de omagiere a lui Charlie Kirk. Donald Trump și JD Vance la evenimentul din Arizona

Adrian Teampău
21 sept. 2025, 22:19
Liderii administraţiei americane, la ceremonia de omagiere a lui Charlie Kirk. Donald Trump și JD Vance la evenimentul din Arizona
Sursa foto: Hepta / Zuma Press / David Canales
Șefii administraţiei americane, în frunte cu Donald Trump și JD Vance, participă la ceremonia de omagiere a lui Charlie Kirk care se desfășoară în Arizona. Activistul MAGA a fost împușcat în timpul unei adunări publice.

Donald Trump la omagierea lui Charlie Kirk

Liderii administraţiei americane, începând cu Donald Trump şi JD Vance, participă  la evenimentul de omagiere dedicat activistului ultraconservator asasinat Charlie Kirk. Ceremonialul, la care este așteptat să ia cuvântul și Trump, se desfășoară pe un stadion cu o capacitate de peste 60.000 de locuri, informează France Presse.

„Voi vorbi despre lucrurile mari pe care el le-a făcut. A fost uimitor. Avea o influenţă formidabilă. Pentru un om atât de tânăr, a făcut o treabă excelentă. Încă de acum zece ani, aceste universităţi erau locuri periculoase pentru conservatori. Dar acum conservatorii sunt în trend, ei sunt foarte în trend”, a declarat Donald Trump jurnaliştilor la plecarea sa spre Arizona.

Activist MAGA, mișcarea politică ultraconservatoare, Charlie Kirk se folosea de influența sa pe rețelele de socializare, unde avea milioane de urmăritori şi de intervenţiile în universităţi pentru a promova politicile lui Donald Trump în rândul tinerilor.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal, în timp ce participa la o dezbatere într-un campus al Universităţii Utah Valley, în vestul ţării. Incidentul s-a petrecut pe 10 septembrie, iar glonuțul tras de suspectul Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, l-a lovit în gât. Moartea activistului MAGA a provocat noi tensiuni în societatea americană.

Activiștii MAGA prezenți la eveniment

Donald Trump și JD Vance, considerați foarte apropiați de Charlie Kirk, dar şi secretarul de stat Marco Rubio, precum și ministrul apărării Pete Hegseth, fiul ce mare al Donald Trump, Donald Trump jr. şi comentatorul ultraconservator Tucker Carlson sunt așteptați să ia cuvântul la eveniment.

Văduva lui Charlie Kirk, Erika Kirk, care va prelua conducerea organizaţiei sale de tineret Turning Point USA, urma, de asemenea, să se adreseze asistenţei în State Farm Stadium din Glendale.

Din estimările neoficiale, se pare că la eveniment participă undeva la aproximativ 200.000 de persoane. De altfel, numeroși activiști și simpatizanți MAGA, sosiți din mai multe zone ale americii au stat la cozi imense pentru a intra pe stadion. Toți aceștia au dorit să-i aducă un omagiu activistului ultraconservator.

În cursul săptămânii trecute, Casa Albă şi-a exprimat intenţia de a reprima ceea ce a calificat drept „terorism intern” de stânga. Donald Trump acuză acest așa zis terorism de stânga, de asasinarea lui Charlie Kirk, notează AFP. Donald Trump a anunţat clasificarea drept organizaţie „teroristă” a mişcării „Antifa”. Aceasta reuneşte grupuri de extrema stângă autoproclamate antifasciste. El nu a explicat consecinţele juridice ale deciziei sale.

Trump vrea pedeapsa cu moartea pentru ucigaș

Tyler Robinson, un tânăr în vârstă 22 de ani, este principalul suspect în cazul uciderii activistului de dreapta Charlie Kirk, potrivit BBC. Presupusul asasin le-ar fi spus părinţilor săi că a fost animat de „ura” pe care a promovat-o activistul MAGA, Charlie Kirk, după cum au relatat autorităţile locale care au investigat acest caz.

Guvernatorul statului Utah, care a dat detalii despre prinderea suspectului Tyler Robinson, a precizat că acesta nu era student la Universitatea Utah Valley. El a pătruns în campus, în contextul evenimentului și l-a împușcat pe Kirk.

Donald Trump a fost printre primele persoane care au anunțat reținerea tânărului acuzat de moartea activistului MAGA. El a făcut o declarație, în această direcție, în cadrul unei emisiuni live la Fox News. Șeful de la Casa Albă a precizat că suspectul principal în asasinarea lui Charlie Kirk a fost prins. Totodată, Donald Trump a mai spus că speră ca suspectul, dacă va fi găsit vinovat, să primească pedeapsa cu moartea.

