Charlie Kirk credea că va fi arestat dacă vizitează România. Cum a ajuns activistul MAGA la această concluzie

Adrian Teampău
11 sept. 2025, 14:41
Charlie Kirk Sursa foto. Hepta / Zuma Press / Jerry Mennenga
Cuprins
  1. Charlie Kirk a promovat candidatura lui Ponta
  2. Ce credea Charlie Kirk despre Călin Georgescu
  3. Kirk compara România cu o dictatură sovietică
  4. Activistul MAGA credea că ar putea fi arestat în țara noastră
  5. Mesajul lui Ponta la moartea lui Charlie Kirk

Charlie Kirk avea impresia că România este o țară cu un regim dictatorial în care poți fi arestat pentru opiniile pe care le exprimi. El și-a făcut această opinie, în urma unui interviu pe care l-a avut cu Victor Ponta.

Charlie Kirk a promovat candidatura lui Ponta

Activistul MAGA a făcut un interviu cu Victor Ponta, pe vreme când acesta candida pentru Președinția României. Cu acest prilej, în urma discuțiilor, Charlie Kirk a ajuns să creadă că ar putea fi arestat dacă ar veni în țara noastră. Discuția celor doi a avut loc în contextul anulării alegerilor prezidențiale din luna noiembrie a anului trecut, după cum a relatat Hotnews.ro.

Interviul lui Charlie Kirk cu Victor Ponta a fost difuzat la scurtă vreme după ce acesta din urmă a anunțat că a strâns semnăturile necesare și că își va depune candidatura pentru prezidențiale. Cu câteva zile înainte, Călin Georgescu fusese ridicat din trafic și dus la parchet unde a fost pus sub urmărire penală pentru mai multe infracțiuni.

„Sunt multe lucruri care se întâmplă într-o anumită țară europeană și nu este Ucraina. Nu vom vorbi despre Ucraina, ci despre România. Am crescut în Chicago și am întâlnit mulți români americani, cu care am crescut împreună, oameni minunați care iubeau America și țara de origine, România. E un loc minunat. Soția mea l-a vizitat, dar ce se întâmplă acum în România are importanță la nivel internațional și tuturor ar trebui să le pese”, spunea activistul MAGA în preambulul interviului cu Victor Ponta, ca să justifice interesul pentru un candidat obscur.

În prezentare, a vorbit despre alegerile anulate, dar și despre reținerea lui Călin Georgescu pe care l-a prezentat drept o victimă politică. Pentru a-și clarifica aceste lucruri, spunea Kirk, a apelat la Victor Ponta.

Ce credea Charlie Kirk despre Călin Georgescu

La întrebările activistului MAGA, Victor Ponta și-a exprimat propriile-i teorii referitoare la anularea alegerilor și despre regimul politic din România. La acea vreme credea că are șanse să revină în prim-planul politicii, iar un discurs preluat de la AUR l-ar fi ajutat să se poziționeze ca adept al MAGA.

„Anul trecut, în noiembrie, am avut prima rundă de alegeri care a fost anulată pe baza unor lucruri care nu au fost dovedite și de atunci avem această criză și în fiecare zi se întâmplă ceva nou și cred că ce se întâmplă în România este important pentru întreaga luptă pentru libertatea de exprimare, pentru voința poporului și pentru schimbarea sistemului, fostului sistem, în Europa și în întreaga lume”, a răspuns Victor Ponta.

La rândul său, Kirk a insinuat, în dialog, că România nu ar respecta tocmai democrația și libertatea de exprimare și ar îngrădi voința popluară. El l-a încurajat pe Victor Ponta să continue în această direcție a discuției.

„România face parte din NATO și face parte din tradițiile vest-europene și ar trebui să fie o țară care să respecte democrația și libertatea de exprimare și voința poporului. Nu vreau să trecem prea repede peste ce ați spus”, a continuat Kirk.

Kirk compara România cu o dictatură sovietică

Mai mult, a marșat pe tema anulării alegerilor prezidențiale, la fel ca Mario Nawfal și alți influenceri din sfera MAGA. Iar la un moment dat a afirmat că România s-ar transforma într-o dictatură de tip sovietică, lucru pe care Victor Ponta, deputat în Parlament, ales prin vot democratic, nu l-a dezmințit.

„Vă îngrijorează faptul că țara pe care o iubiți și vreți să o slujiți devine din ce în ce mai mult ca o dictatură sovietică de sus în jos, decât o democrație liberală occidentală?”, l-a întrebat el  pe Victor Ponta.

„Da, sunt foarte îngrijorat”, i-a răspuns fostul candidat.

Activistul MAGA credea că ar putea fi arestat în țara noastră

Iar discuția a continuat în direcția aceasta, cu Charlie Kirk sugerând că România este un fel de dictatură în care oamenii sunt arestați pentru opiniile politice și cu Victor Ponta lăsându-l să creadă că are dreptate. El a spus că ar dori să viziteze România, dar nu o face pentru că, probabil, ar fi arestat.

„M-aș bucura să vizitez România, dar, ca occidental, dacă ar fi să vin în România, probabil…  poate aș fi arestat cu direcția aceasta, așa că avem nevoie să câștigați președinția sau partidul dumneavoastră”, a fost concluzia lui Kirk la finalul interviului.

Nici de această dată, Victor Ponta nu a avut o obiecție.

Mesajul lui Ponta la moartea lui Charlie Kirk

Activistul MAGA Charlie Kirk a murit după ce a fost împușcat miercuri în timpul unui eveniment public organizat la Utah Valley University. În acest context, Victor Ponta a ținut să posteze un mesaj de condoleanțe pe Facebook,

„RIP Charlie. Charlie Kirk a fost un om care a crezut cu tărie în idei și valori. Și a fost ucis pentru asta! Nu toate ideile și valorile trebuie împărtășite de toți, cu siguranță nu toate sunt perfecte, dar într-o societate civilizată și democratică fiecare are dreptul absolut de a-și prezenta și apăra propria concepție despre lume”, a scris Ponta pe pagina sa de Facebook.

El a continuat comparându-l pe activistul MAGA cu o victimă a regimurilor naziste sau comuniste.

„Atunci când se răspunde la idei și valori cu gloanțe, ne aflăm în nazism sau comunism! Iar vinovat nu este doar cel care apasă pe trăgaciul pistolului. Vinovați sunt și toți cei care promovează ura împotriva celor care gândesc altfel, cei care bagă pumnul în gura libertății de exprimare și apoi justifică orice crimă și abuz prin ipocrizie și propagandă”, a continuat el.

