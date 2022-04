Volodimir Zelenski a vizitat scenele masacrului din regiunea Kiev. Președintele Ucrainei a mers inclusiv la Bucea (GALERIE FOTO)

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mers în trei dintre localitățile devastate de declanșat de Federația Rusă – Bucea, Irpin și Stoyanka, toate aflate în regiunea Kiev.

, după cum l-a numit inclusiv șeful diplomației române, a stârnit noi reacții vehemente din partea comunității internaționale, iar președintele francez Emmanuel Macron s-a arătat de părere că există „indicii clare” că acolo ar fi fost comise crime de război, însă chiar și așa Moscova neagă orice fel de implicare a armatei ruse în tragedia de acolo.

Volodimir Zelensi, către jurnaliștii prezenți la Bucea: Vrem să arătați lumii întregi ce a făcut Federația Rusă în pașnica Ucraină

Într-un dialog cu reporterii la Bucea, liderul ucrainean a declarat că prezența jurnaliștilor acolo este foarte importantă pentru a arăta lumii întregi cele întâmplate.

„Vrem să arătați lumii ce s-a întâmplat aici. Ce a făcut armata rusă. Ce a făcut Federația Rusă în pașnica Ucraină. A fost important pentru noi să vedeți că aceștia sunt civili”, a declarat Volodimir Zelenski, citat de .

Președintele francez Emmanuel Macron spune că există „ ” că acolo ar fi fost comise crime de război.

La rândul său, ministrul român al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat că „masacrul de la Bucea este responsabilitatea Rusiei”.

„Permiteţi-mi să fiu foarte clar. Masacrul de la Bucea este responsabilitatea Rusiei, pentru că toate aceste crime s-au petrecut în momentul în care această zonă ucraineană se afla sub ocupaţie rusească. Trebuie să facem tot ce putem pentru a opri acest război ilegal împotriva Ucrainei. Şi trebuie să facem tot ce putem astfel încât cei responsabili pentru acest masacru să răspundă în faţa justiţiei. Din acest motiv, România, Estonia, dar şi multe alte state – cred că peste 40 de ţări – am sesizat Curtea Penală Internaţională pe 2 martie şi am cerut procurorilor să pornească o anchetă în ce priveşte infracţiuni de genocid, crime de război şi crime împotriva umanităţii comise pe teritoriul Ucrainei. Din nefericire, ceea ce am văzut ieri este o confirmare a faptului că am avut dreptate”, a afirmat Bogdan Aurescu, citat .