Loviturile aeriene israeliene în Gaza au ucis până acum 9 lucrători ai Națiunilor Unite, potrivit ONU

Postarea Unrwa, principala agenție de ajutorare a ONU responsabilă pentru palestinieni și care operează în Fâșia Gaza anunță că 9 dintre lucrătorii ONU au fost uciși după atacurile aeriene ale Israelului asupra Gaza.

„Protecția civililor este primordială, inclusiv în perioadele de conflict. Aceștia ar trebui să fie protejați în conformitate cu legile războiului.”

Ministerul Sănătății din Fâșia Gaza a declarat că atacurile israeliene au ucis 1.055 de palestinieni și au rănit 5.184.

9 of our staffers have been killed in airstrikes in📍 since Saturday.

“The protection of civilians is paramount, including in times of conflict. They should be protected in accordance with the laws of war.”

— UNRWA (@UNRWA)