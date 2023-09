Lumini misterioase pe cerul din Maroc, chiar înainte de cutremurul devastator / Cercetătorii caută explicații

Lumini misterioase au fost observate pe cerul din Maroc înainte de , iar experții încă încearcă să dezlege acest fenomen enigmatic care a intrigat omenirea de secole, scrie , citat de .

În urma cutremurului care a lovit vineri Marocul, cel puțin 2.900 de persoane au murit și aproximativ 5.500 au fost rănite. Cu toate acestea, un alt fenomen ciudat a captat atenția publicului și a cercetătorilor: luminile strălucitoare care au fost observate pe cer înaintea tragediei.

