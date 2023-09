UPDATE: Cutremur devastator în Maroc. Numărul deceselor a trecut de 1000

UPDATE, 9 septembrie ora 19.40: Numărul deceselor provocate de cutremurul din Maroc a trecut de 1.000. Reprezentantul Ministerului român de Externe despre situația din statul nord-african, sâmbătă, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai.

UPDATE, 9 septembrie 2023, ora 13.30: Bilanțul victimelor cutremurului din Maroc crește de la oră la oră, cu sute de persoane. Potrivit celui mai recent raport, 820 de persoane au murit şi alte cel puţin 672 sunt rănite în urma seismului care a avut magnitudinea de 6,8. Zeci de clădiri s-au prăbuşit, multe victime aflându-se încă sub dărâmături.

UPDATE, 9 septembrie 2023, ora 11.10: Numărul victimelor cutremurului din Maroc a ajuns la 632 de persoane. În acest moment, bilanțul rănilor a crescut la 329, , citând o evaluare actualizată a Ministerului de Interne.Un oficial local a declarat anterior că majoritatea deceselor au avut loc în zone montane greu accesibile.

Cutremur devastator în Maroc, soldat cu 296 de persoane decedate și 153 de răniți. Seismul puternic a devastat zona munților Atlas, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Acesta a înregistrat o magnitudine de 6,8 pe scara Richter, la sud-vest de orașul turistic Marrakech, la 320 de kilometri sud de capitala Rabat și la adâncimea de a 18,5 kilometri. Unda seismică a fost resimțită și în orașele Casablanca și Essaouira, provocând panică în rândul populației, potrivit

Locuitorii au ieșit pe străzi de teama că vor fi striviți de clădiri. Majoritatea deceselor s-au produs în zonele montane greu accesibile precum al-Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua și Taroudant.

Cutremurul a provocat pagube majore în Maroc

Pe rețelele de socializare au fost distribuite imagini și videoclipuri care arată clădiri istorice în timp ce se prăbușesc, iar localnicii aleargă ca să își salveze viața.