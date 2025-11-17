Galeria Campana din aripa Sully a Luvrului a fost închisă temporar. Decizia vine după ce specialiștii au identificat probleme de stabilitate la structura etajelor superioare. Muzeul a anunțat această măsură ca fiind necesară pentru siguranță.

Ce a determinat închiderea Galeriei Campana

Conducerea muzeului a decis închiderea spațiului după ce a fost semnalată o „fragilitate a edificiului”. Această problemă afectează zona în care se află mai multe săli dedicate ceramicii grecești antice. Galeria se găsește la primul etaj al aripii Sully și atrage vizitatori interesați de patrimoniul antic.

La etajul al doilea se află birourile administrative, iar acestea au fost închise și ele. a explicat că sunt necesare „investigaţii” care vor analiza situația tehnică. Măsurătorile se vor concentra asupra „fragilităţii deosebite a unor grinzi care susţin plaşeurile celui de-al doilea etaj al aripii de sud”.

Această intervenție este considerată urgentă, deoarece zona prezintă un risc structural ce nu poate fi ignorat. Experții vor verifica elementele afectate înainte de reluarea accesului publicului.

Ce slăbiciuni structurale au fost identificate

Muzeul a precizat motivele tehnice într-un comunicat transmis presei internaționale. „Având în vedere concepţia lor arhitecturală complexă şi lucrări structurale şi de renovare care au fost realizate la acestea în anii ’30, planșeele celui de-al doilea etaj al acestei aripi prezintă slăbiciuni”, anunţă .

Potrivit instituției, problemele provin din configurația veche și din reparațiile efectuate în urmă cu aproape un secol. Specialiștii consideră că aceste aspecte au slăbit anumite elemente ale structurii. Din acest motiv, zona necesită un control amănunțit.

Muzeul a clarificat și natura exactă a acestor intervenții. Este vorba despre „anumite grinzi de susţinere a planșeelor celui de-al doilea etaj al aripii de sud”, precizează muzeul. Aceste grinzi sunt esențiale pentru stabilitatea clădirii și pentru protejarea exponatelor, relatează g4media.ro.

Cât ar putea dura verificările structurale

Durata lucrărilor nu a fost anunțată oficial. Specialiștii trebuie să finalizeze analiza tehnică pentru a stabili următorii pași. Reprezentanții muzeului au transmis că spațiul va rămâne închis până la finalizarea tuturor evaluărilor necesare.