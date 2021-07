MAE, avertisment pentru turiștii români aflați în Grecia. Urmează fenomene meteo extreme

Cetăţenii români care se află sau care intenţionează să călătorească în Grecia sunt avertizați de MAE că teritoriul elen este vizat de un cod roşu de caniculă pentru intervalul 27 iulie – 3 august 2021. Vârful acestei perioade va fi atins în perioada 30 iulie – 3 august 2021.

Potrivit MAE, sunt vizate: 27 iulie 2021, temperaturile vor fi deosebit de ridicate în vestul, centrul şi nordul ţării, cu temperaturi mai ridicate preconizate în părţile interioare ale Epirului şi Tesaliei (până la 39-40 de grade Celsius) şi în centrul Macedoniei (până la 38-39° C). În insulele Ionice temperaturile se vor situa între 35° şi 36°C;

28 iulie 2021, valul de căldură va afecta cea mai mare parte a teritoriului elen. Se vor înregistra temperaturi cuprinse în intervalul 40-41° C în vestul Greciei Centrale, Tesalia, Macedonia Centrală şi în centrul regiunii Epir, în timp ce în insulele Ionice, cele estice ale Mării Egee şi insulele Dodecaneze temperaturile vor urca până la 37° C în timpul zilei;

29 iulie 2021, temperaturile vor continua să crească în toată ţara, ajungând la 41°-42°C în vestul Greciei Centrale şi în Tesalia şi la 40-41° C în Macedonia Centrală şi în Epirusul interior. Temperaturile în zona insulelor Ionice se vor situa între 38° şi 40° C, respectiv 37-38° C în estul M. Egee şi insulele Dodecaneze;

în intervalul 30 iulie – 3 august 2021, temperaturile vor creşte constant, valorile maxime estimate fiind de 43° C în unele zone continentale, putând atinge izolat chiar şi pragul de 45° Celsius.

În capitala Atena, temperaturile se vor situa în acest interval între 41° şi 42° C, cu posibilitatea înregistrării temporare a unor valori mai ridicate.

În acelaşi timp, Secretariatul de Stat pentru Situaţii de Urgenţă din R. Elenă a emis o avertizare de incendii (nivel de alertă grad 4 din 5) pentru următoarele zone: