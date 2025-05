MAE francez respinge acuzațiile privind ingerința în alegerile prezidențiale din România: „Nu sunt altceva decât o tactică de diversiune în faţa ameninţărilor reale”

Ministerul francez al Afacerilor Externe a respins duminică informațiile care sunt distribuite masiv pe rețelele de socializare privind interferența Franței în alegerile prezidențiale din România:

“Acuzații complet nefondate circulă pe Telegram și Twitter privind presupusa interferență a Franței în alegerile prezidențiale din România.

Franța respinge categoric aceste acuzații și face apel la toată lumea să își manifeste responsabilitatea și respectul pentru democrația românească.

Primul tur al alegerilor prezidențiale din România, din decembrie anul trecut, a fost anulat în mod suveran de către autoritățile române competente în urma unei interferențe digitale și financiare foarte reale din partea unor actori legați de Rusia.

Completely unfounded allegations are circulating on Telegram and Twitter regarding alleged French interference in the Romanian presidential election.

France categorically rejects these allegations and calls on everyone to exercise responsibility and respect for Romanian…

