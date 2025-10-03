B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » MAE, reacție după declarațiile lui Vladimir Putin: România nu va accepta lecţii despre democraţie de la Moscova

MAE, reacție după declarațiile lui Vladimir Putin: România nu va accepta lecţii despre democraţie de la Moscova

George Lupu
03 oct. 2025, 14:10
Sursa Foto: Hepta.ro

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reacționează, după declaraţiile preşedintelui rus Vladimir Putin referitoare la alegerile prezidenţiale anulate din România.

Ce reacție a avut MAE în urma afirmațiilor lui Putin despre România

MAE precizează că Rusia ”a interferat în procese electorale şi a încercat să influenţeze alegeri în România, aşa cum a încercat recent şi în Republica Moldova”.

”O face sistematic. A eşuat pentru că cetăţenii acestor ţări preferă alte valori şi perspective”, declară Andrei Țărnea, purtător de cuvânt MAE.

Potrivit acestuia, România nu va accepta lecţii despre democraţie de la Moscova.

”Rusia a interferat în procese electorale şi a încercat să influenţeze alegeri în România, aşa cum a încercat recent şi în Republica Moldova. O face sistematic. A eşuat pentru că cetăţenii acestor ţări preferă alte valori şi perspective”, a transmis purtătorul de cuvânt MAE.”Am spus foarte clar anterior că nu vom accepta niciodată lecţii despre democraţie, alegeri sau libertatea presei venite de la Moscova. O ţară, agresor al unui vecin suveran, care încearcă să anexeze teritoriile acestuia într-un război brutal de cucerire, care comite crime de război, care îşi trimite cetăţenii la moarte cu sutele de mii, unde opoziţia este asasinată la doi paşi de Kremlin şi unde nu există presă independentă sau libertate de expresie, nu este în măsură să dea lecţii nimănui”, a subliniat purtătorul de cuvânt MAE.

Ce declarații a făcut Vladimir Putin

Reacția MAE vine după ce Vladimir Putin a făcut referire, joi, la alegerile prezidenţiale anulate din România, dându-le ca exemplu de ”manipulare a voinţei poporului” într-un discurs rostit la Forumul de discuţii Valdai, la care participă anual.

”În unele ţări se încearcă interzicerea oponenţilor politici care au dobândit deja o mare legitimitate şi o mai mare încredere din partea alegătorilor. Ştim, am trecut prin asta”, a spus Putin. „Dar asta nu funcţionează. Interdicţiile nu funcţionează”, a adăugat el, citat de TASS.

Datele studiilor sociologice din ţările europene arată o respingere tot mai puternică a ambiţiilor excesive ale elitelor politice din aceste ţări, susţine liderul de la Kremlin.

”Establishmentul nu vrea să cedeze puterea, recurge la înşelarea directă a propriilor cetăţeni, agravează situaţia la nivel extern, recurge la orice şiretlicuri în interiorul ţărilor lor – din ce în ce mai des la limita legii sau chiar dincolo de ea. Dar nu se pot transforma la nesfârşit procedurile electorale democratice într-o farsă, nu se poate manipula voinţa poporului, aşa cum s-a întâmplat, să zicem, în România”, a subliniat liderul rus. El a adăugat apoi că astfel de procese se observă în multe ţări.

