Mafia italiană a încercat să pună stăpânire pe marile proiecte destinate Jocurilor Olimpice de iarnă 2026. Autoritățile au exclus deja zeci de firme suspecte și au operat arestări importante la Cortina d’Ampezzo. Organizațiile criminale nu mai caută doar violența, ci încearcă să controleze economia legală prin interceptarea fondurilor publice uriașe alocate evenimentului sportiv.

Cum s-a infiltrat mafia italiană în proiectele olimpice

Poliția a arestat recent trei persoane acuzate de infiltrare prin metode mafiote. Printre aceștia se află indivizi apropiați de din Roma, care au încercat să preia controlul cluburilor de noapte și al contractelor pentru Jocurile Olimpice prin intimidare. Aceștia au mers până la a amenința direct la licitații, spunând clar: „Aici e Cortina, noi comandăm”.

Ministerul de Interne a fost nevoit să ia măsuri drastice în 2025. Peste 50 de firme care au candidat pentru diverse lucrări au fost eliminate de pe listă din cauza legăturilor cu organizații mafiote. Specialiștii avertizează că grupurile criminale s-au mutat de mult timp în nordul Italiei pentru a accesa banii statului sub paravanul unor afaceri aparent legale.

Ce măsuri de transparență au fost luate pentru JO 2026

Italia a reacționat rapid pentru a proteja imaginea evenimentului. Organizația „Libera” a lansat programul Open Olympics 26, un sistem care monitorizează toate tranzacțiile financiare legate de competiție. Datorită acestui instrument, publicul poate vedea periodic cum sunt cheltuiți banii și cine primește contractele publice.

„Riscul de infiltrare criminală există peste tot, nu doar în Italia. Dar aici avem instrumente care ne permit să o detectăm atunci când apare”, a declarat Leonardo Ferrante, membru al asociației Libera.

Există în continuare riscuri de corupție în sistem

Potrivit , deși autoritățile sunt vigilente, există critici privind lipsa de transparență în cazul subcontractărilor și al companiilor private. Activiștii avertizează că anumite fundații implicate în organizare sunt greu de controlat. Experiența negativă de la Expoziția Universală de acum zece ani, marcată de licitații trucate, a forțat statul italian să fie mult mai atent acum.

Scopul asociațiilor civice este ca modelul anticorupție folosit pentru Milano-Cortina să devină un standard internațional. Se dorește crearea unui sistem de protecție, astfel încât viitoarele ediții ale Jocurilor Olimpice să nu mai fie vulnerabile în fața crimei organizate. Monitorizarea va continua până la ceremonia de deschidere pentru a bloca orice tentativă a mafiei de a profita de pe urma sportului.