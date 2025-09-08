Mai mulți români, răniți într-un accident grav, în Ungaria. Ce s-a întâmplat

Un grav accident rutier s-a produs sâmbătă seara pe autostrada M43 din Ungaria, în apropiere de granița cu România. Mai mulți cetățeni români iar un cetățean german și-a pierdut viața, potrivit informațiilor transmise de autorități.

Cuprins:

Ce s-a întâmplat pe autostradă

Cine sunt victimele

Ce s-a întâmplat pe autostradă

Potrivit purtătoarei de cuvânt a poliției, a avut loc sâmbătă, în jurul orei 18:00. Un autoturism în care se afla un cetățean german a rămas defect și staționa pe banda de urgență.

Un microbuz condus de un român a oprit pe banda de depășire pentru a acorda ajutor. În acel moment, un alt autoturism, în care se aflau doi cetățeni români, a intrat din spate în vehicule, din neatenție.

Cine sunt victimele

În urma impactului, mașina românilor a lovit microbuzul, care la rândul său i-a surprins pe cei doi șoferi coborâți din vehicule. Cetățeanul german a murit pe loc, iar șoferul român al microbuzului a fost grav rănit, informează publicația

De asemenea, cei doi români aflați în autoturism au fost răniți: șoferul a scăpat cu leziuni ușoare, însă pasagerul său a suferit răni grave.

Poliția maghiară continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele producerii tragediei.