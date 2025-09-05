B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Accident grav într-o comună ieșeană, între o căruță și o autoutilitară. Cinci persoane au fost rănite

Accident grav într-o comună ieșeană, între o căruță și o autoutilitară. Cinci persoane au fost rănite

B1.ro
05 sept. 2025, 21:50
Accident grav într-o comună ieșeană, între o căruță și o autoutilitară. Cinci persoane au fost rănite
Foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea

Momente de tensiune într-o comună din județul Iași, după ce o căruță și o autoutilitară s-au ciocnit. Cinci persoane au fost rănite în accident, iar două dintre acestea se află în stare de inconștiență și sunt resuscitate de echipajele medicale.

Cuprins:

  1. Unde a avut loc accidentul
  2. În ce stare se află victimele

Unde a avut loc accidentul

Accidentul rutier grav, soldat cu mai multe victime, s-a produs în cursul zilei de vineri, în comuna Scânteia, județul Iași. în urma impactului puternic dintre o cărută și o autoutilitară, cinci persoane au fost rănite.

La locul accidentului au intervenit forțe ale Detașamentului 2 de Pompieri Iași și UPU SMURD: o autospecială de transport victime multiple, o autospecială de stingere, un echipaj de terapie intensivă mobilă și o autospecială de primă intervenție. Trei echipaje SAJ Iași asigură sprijinul medical suplimentar, potrivit Observator News.

În ce stare se află victimele

Mai multe echipaje medicale au intervenit la fața locului pentru a acorda ajutor victimelor accidentului, cinci la număr. Printre persoanele rănite se numără și doi oameni care au fost găsiți de către salvatori în stare de inconștiență și li se aplică manevre de resuscitare.

Celelalte trei persoane rănite în timpul coliziunii dintre căruță și autoutilitară primesc îngrijiri medicale la fața locului.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Bărbat din Gura Humorului, arestat după ce și-a atacat soția cu un arzător. De la ce a izbucnit conflictul
Eveniment
Bărbat din Gura Humorului, arestat după ce și-a atacat soția cu un arzător. De la ce a izbucnit conflictul
Un zbor spre Turcia a fost deviat de urgență din cauza unui britanic agresiv. Pasagerul ar fi lovit cu pumnii un alt călător după o dispută legată de scaune
Externe
Un zbor spre Turcia a fost deviat de urgență din cauza unui britanic agresiv. Pasagerul ar fi lovit cu pumnii un alt călător după o dispută legată de scaune
Un organizator de barbut a reclamat că un hoț l-a lăsat fără 22.000 de euro. Poliția i-a reținut pe amândoi
Eveniment
Un organizator de barbut a reclamat că un hoț l-a lăsat fără 22.000 de euro. Poliția i-a reținut pe amândoi
Ungaria rămâne singurul stat care blochează negocierile. Zelenski: „Poziția Budapestei pare ciudată, chiar și Putin nu se mai opune”
Externe
Ungaria rămâne singurul stat care blochează negocierile. Zelenski: „Poziția Budapestei pare ciudată, chiar și Putin nu se mai opune”
Doar control judiciar pentru bărbatul de 55 de ani bănuit că a agresat sexual o fată de 15 ani, în Gara de Nord din București
Eveniment
Doar control judiciar pentru bărbatul de 55 de ani bănuit că a agresat sexual o fată de 15 ani, în Gara de Nord din București
Mii de pensionari români au dispărut doar într-o singură lună. Ce anunț a făcut Casa de Pensii
Eveniment
Mii de pensionari români au dispărut doar într-o singură lună. Ce anunț a făcut Casa de Pensii
Incertitudinile planează asupra noului început de an școlar. Când se vor putea întoarce elevii în bănci
Eveniment
Incertitudinile planează asupra noului început de an școlar. Când se vor putea întoarce elevii în bănci
MAE a deschis porțile pentru public, la Ziua Diplomației Române. Vizitatorii au descoperit culisele activității diplomatice și consulare
Eveniment
MAE a deschis porțile pentru public, la Ziua Diplomației Române. Vizitatorii au descoperit culisele activității diplomatice și consulare
Ceaiurile naturale care reduc balonarea și ajută digestia. Cinci variante care pot contribui și la o siluetă mai suplă
Eveniment
Ceaiurile naturale care reduc balonarea și ajută digestia. Cinci variante care pot contribui și la o siluetă mai suplă
Veste bună pentru iubitorii de animale din Cluj-Napoca. Patrupezii își pot însoți stăpânii în instituțiile publice, cu câteva condiții
Eveniment
Veste bună pentru iubitorii de animale din Cluj-Napoca. Patrupezii își pot însoți stăpânii în instituțiile publice, cu câteva condiții
Ultima oră
23:35 - Gică Popescu, uluit de prestația echipei naționale în meciul cu Canada: „De mult nu am văzut așa ceva”
23:26 - Bărbat din Gura Humorului, arestat după ce și-a atacat soția cu un arzător. De la ce a izbucnit conflictul
23:20 - Un zbor spre Turcia a fost deviat de urgență din cauza unui britanic agresiv. Pasagerul ar fi lovit cu pumnii un alt călător după o dispută legată de scaune
23:03 - România, învinsă categoric de Canada. Eșec umilitor în amicalul de pe Arena Națională
23:00 - Țara care devine tot mai puțin accesibilă pentru români. Cheltuielile unui turist au crescut cu 20% în ultimul an
22:50 - Un organizator de barbut a reclamat că un hoț l-a lăsat fără 22.000 de euro. Poliția i-a reținut pe amândoi
22:41 - Taylor Swift și Travis Kelce au stabilit locul și data nunții. Singurul obstacol rămâne dimensiunea evenimentului
22:24 - Fanii s-au întrecut în glume la postarea lui David Popovici. Cum s-a fotografiat sportivul
22:23 - Ilie Năstase, reacție după ce Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor: „Dacă a negociat tăticul lui…”
22:02 - Florian Bodog (PSD): În situația în care cei de la ASF nu își fac treaba, trebuie schimbați. Eu cred că nu există oameni de neînlocuit în România (VIDEO)