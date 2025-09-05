Momente de tensiune într-o comună din județul Iași, după ce o căruță și o autoutilitară s-au ciocnit. Cinci persoane au fost rănite în accident, iar două dintre acestea se află în stare de inconștiență și sunt resuscitate de echipajele medicale.

Cuprins:

Unde a avut loc accidentul În ce stare se află victimele

Unde a avut loc accidentul

Accidentul rutier grav, soldat cu mai multe victime, s-a produs în cursul zilei de vineri, în comuna Scânteia, județul Iași. în urma impactului puternic dintre o cărută și o autoutilitară, cinci persoane au fost rănite.

La locul accidentului au intervenit forțe ale Detașamentului 2 de Pompieri Iași și UPU SMURD: o autospecială de transport victime multiple, o autospecială de stingere, un de terapie intensivă mobilă și o autospecială de primă intervenție. Trei echipaje SAJ Iași asigură sprijinul medical suplimentar, potrivit .

În ce stare se află victimele

Mai multe echipaje medicale au intervenit la fața locului pentru a acorda ajutor victimelor accidentului, cinci la număr. Printre persoanele rănite se numără și doi oameni care au fost găsiți de către salvatori în stare de inconștiență și li se aplică manevre de .

Celelalte trei persoane rănite în timpul coliziunii dintre căruță și autoutilitară primesc îngrijiri medicale la fața locului.