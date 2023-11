Mai mulți soldați ruși au fost „otrăviți” în Mariupol, chiar de ziua Marinei Ruse, potrivit unui oficial local

Un oficial ucrainean local susține că activiștii pro-ucraineni ar fi otrăvit mai mulți ofițeri ruși în Mariupol, ocupat de forțele ruse, scrie .

17 soldați ruși ar fi fost transportați la spital în stare gravă, doi dintre ei pierzând lupta cu viața până acum, susține Petro Andriușchenko, consilier al primarului ucrainean exilat al orașului.

Cei 17 soldați ruși ar fi fost otrăviți cu cianură și pesticide ascunse în alimente. Responsabil de situație ar fi „Grupul Y” al mișcării pro-ucrainene de rezistență din Mariupol.

Potrivit informațiilor oferite de Adriușchenko, soldații ruși ar fi fost otrăviți „în masă” la o bază militară din oraș, duminică, 30 iulie, chiar în timpul în care sărbătoreau Ziua Marinei Ruse.

