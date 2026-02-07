Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a oferit o primă reacție după ce a fost propusă oficial pentru pentru Pace. Deși s-a declarat recunoscătoare pentru atenția internațională, ea a ținut să precizeze că adevărații eroi ai păcii se află în altă parte. Întrebată despre această onoare, Maia Sandu a afirmat că, în viziunea sa, acest premiu ar trebui să ajungă la vecinii ucraineni care luptă pentru libertate.

Cine a propus-o pe Președinta Republicii Moldova pentru această distincție

Potrivit , propunerea a venit din partea lui Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor. Acesta a explicat că Maia Sandu merită acest premiu deoarece a reușit să protejeze Moldova de atacurile hibride ale Rusiei. Deputatul norvegian a lăudat curajul președintei de a răspunde tentativelor de destabilizare prin mijloace pașnice, cum ar fi întărirea statului de drept și protejarea alegerilor libere, într-un moment în care influența Kremlinului este tot mai agresivă.

Hermstad a subliniat că Maia Sandu duce o luptă care privește întreaga Europă. În opinia oficialului norvegian, democrația este o condiție obligatorie pentru o pace adevărată. Eforturile președintei de a opri încercările Rusiei de a destabiliza democrația la Chișinău sunt cruciale pentru stabilitatea întregii Europe.

Ce a declarat aceasta despre nominalizarea sa

Într-un interviu acordat presei din Republica Moldova, Maia Sandu a dat dovadă de modestie și a mutat atenția de la persoana sa către suferința vecinilor din Ucraina. Ea a menționat că, deși apreciază faptul că devotamentul moldovenilor este observată și lăudată la nivel mondial, premiul ar trebui să aibă un alt destinatar.

Președinta a mărturisit că s-a uitat cu emoție la ucrainenii care au reușit să revină acasă după ce au fost prizonieri în Rusia. Maia a subliniat că aceștia sunt oamenii care merită cu adevărat titlul de campioni ai păcii. Prin acest răspuns a arătat încă o dată că este alături de Ucraina.