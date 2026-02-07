B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Maia Sandu a reacționat după ce a fost propusă la Premiul Nobel pentru Pace: „Ucrainenii sunt cei care îl merită”

Maia Sandu a reacționat după ce a fost propusă la Premiul Nobel pentru Pace: „Ucrainenii sunt cei care îl merită”

Flavia Codreanu
07 feb. 2026, 15:58
Maia Sandu a reacționat după ce a fost propusă la Premiul Nobel pentru Pace: „Ucrainenii sunt cei care îl merită”
Sursa Foto: Facebook/ Maia Sandu
Cuprins
  1. Cine a propus-o pe Președinta Republicii Moldova pentru această distincție
  2. Ce a declarat aceasta despre nominalizarea sa

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a oferit o primă reacție după ce a fost propusă oficial pentru Premiul Nobel pentru Pace. Deși s-a declarat recunoscătoare pentru atenția internațională, ea a ținut să precizeze că adevărații eroi ai păcii se află în altă parte. Întrebată despre această onoare, Maia Sandu a afirmat că, în viziunea sa, acest premiu ar trebui să ajungă la vecinii ucraineni care luptă pentru libertate.

Cine a propus-o pe Președinta Republicii Moldova pentru această distincție

Potrivit dcnews, propunerea a venit din partea lui Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor. Acesta a explicat că Maia Sandu merită acest premiu deoarece a reușit să protejeze Moldova de atacurile hibride ale Rusiei. Deputatul norvegian a lăudat curajul președintei de a răspunde tentativelor de destabilizare prin mijloace pașnice, cum ar fi întărirea statului de drept și protejarea alegerilor libere, într-un moment în care influența Kremlinului este tot mai agresivă.

Hermstad a subliniat că Maia Sandu duce o luptă care privește întreaga Europă. În opinia oficialului norvegian, democrația este o condiție obligatorie pentru o pace adevărată. Eforturile președintei de a opri încercările Rusiei de a destabiliza democrația la Chișinău sunt cruciale pentru stabilitatea întregii Europe.

Ce a declarat aceasta despre nominalizarea sa

Într-un interviu acordat presei din Republica Moldova, Maia Sandu a dat dovadă de modestie și a mutat atenția de la persoana sa către suferința vecinilor din Ucraina. Ea a menționat că, deși apreciază faptul că devotamentul moldovenilor este observată și lăudată la nivel mondial, premiul ar trebui să aibă un alt destinatar.

Președinta a mărturisit că s-a uitat cu emoție la ucrainenii care au reușit să revină acasă după ce au fost prizonieri în Rusia. Maia a subliniat că aceștia sunt oamenii care merită cu adevărat titlul de campioni ai păcii. Prin acest răspuns a arătat încă o dată că este alături de Ucraina.

Tags:
Citește și...
O nouă dronă rusească a căzut în Republica Moldova: Aparatul a fost găsit în raionul Drochia
Externe
O nouă dronă rusească a căzut în Republica Moldova: Aparatul a fost găsit în raionul Drochia
Care este țara unde dispar persoane fără urmă. Motivul pentru care oamenii aleg să se retragă complet din viața socială
Externe
Care este țara unde dispar persoane fără urmă. Motivul pentru care oamenii aleg să se retragă complet din viața socială
America sub marca Trump: Tot ce vrea președintele american să fie redenumit după el
Externe
America sub marca Trump: Tot ce vrea președintele american să fie redenumit după el
Schimbare de strategie sub amenințarea închisorii: Bill și Hillary Clinton acceptă audierile în cazul Epstein
Externe
Schimbare de strategie sub amenințarea închisorii: Bill și Hillary Clinton acceptă audierile în cazul Epstein
5 tone de dolari cash cu trenul și vaporul: O investiție secretă prin care Moscova a sfidat sancțiunile americane
Externe
5 tone de dolari cash cu trenul și vaporul: O investiție secretă prin care Moscova a sfidat sancțiunile americane
O zi cu adevărat incredibilă pentru un bărbat. A câștigat de trei ori la loto și a devenit milionar: „M-am bucurat atât de tare”
Externe
O zi cu adevărat incredibilă pentru un bărbat. A câștigat de trei ori la loto și a devenit milionar: „M-am bucurat atât de tare”
Trump primește încă o lovitură în Groenlanda. Franța și Canada au deschis consultate în capitala Nuuk
Externe
Trump primește încă o lovitură în Groenlanda. Franța și Canada au deschis consultate în capitala Nuuk
Viiturile puternice din Spania și Portugalia au provocat morți, mii de evacuări și distrugeri majore (VIDEO)
Externe
Viiturile puternice din Spania și Portugalia au provocat morți, mii de evacuări și distrugeri majore (VIDEO)
El este bărbatul care a murit și a „reînviat” de șase ori. Localnicii cred că e vrăjitor: „M-au dus la morgă”
Externe
El este bărbatul care a murit și a „reînviat” de șase ori. Localnicii cred că e vrăjitor: „M-au dus la morgă”
Atac cu grenadă în Franța. Șase persoane au fost rănite într-un salon de înfrumusețare (VIDEO)
Externe
Atac cu grenadă în Franța. Șase persoane au fost rănite într-un salon de înfrumusețare (VIDEO)
Ultima oră
16:35 - Snoop Dogg a fluturat steagul României la Jocurile Olimpice de Iarnă din Italia (VIDEO)
16:15 - O româncă a realizat gecile purtate de sportivi la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă. Cine e Ilinca Lungu (VIDEO, FOTO)
15:20 - Protestele din Harghita se extind și în Gheorgheni: Aproximativ 1.000 de oameni au ieșit în stradă împotriva taxelor dublate
14:40 - O nouă dronă rusească a căzut în Republica Moldova: Aparatul a fost găsit în raionul Drochia
13:56 - Băluță, replică pentru Ciucu: „Sunteți un om fără caracter. Apucați-vă de treabă și lăsați suspinele”. Ce declarase primarul general
13:17 - Care este țara unde dispar persoane fără urmă. Motivul pentru care oamenii aleg să se retragă complet din viața socială
12:44 - America sub marca Trump: Tot ce vrea președintele american să fie redenumit după el
12:03 - Mihai Fifor: România este în risc de recesiune din cauza taxelor mari și a tăierilor de bani
11:30 - Sterilizare gratuită pentru animale în Cluj: Cum pot proprietarii de câini să scape de amenzi și să prevină abandonul
10:30 - Sfântul Partenie, 7 februarie, tămăduitorul de la Lampsac: Minunea ochiului salvat și smerenia care a înfrânt diavolul