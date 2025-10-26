B1 Inregistrari!
Maia Sandu spune că Republica Moldova ar fi pregătită să treacă la următoarea etapă de negocieri cu UE, însă procesul este blocat. Iată care este motivul

Selen Osmanoglu
26 oct. 2025, 15:19
Maia Sandu spune că Republica Moldova ar fi pregătită să treacă la următoarea etapă de negocieri cu UE, însă procesul este blocat. Iată care este motivul
Sursa foto: Captură Video/ Facebook - Maia Sandu
Cuprins
  1. Ce spune Maia Sandu
  2. „Este foarte mult de lucru”
  3. Membru cu drepturi depline

Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a declarat că ţara sa este pregătită să înceapă următoarea etapă de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană, însă există o problemă. Procesul este blocat din cauza refuzului Ungariei de a aproba avansarea Ucrainei în acelaşi cadru.

Ce spune Maia Sandu

Maia Sandu mărturisește că țara sa este pregătită să treacă la o etapă următoare de negocieri cu UE, însă există o problemă.

„Noi suntem la etapa la care trebuie să începem următoarea etapă de negocieri. Această etapă este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina, dar noi ştim în mare parte care sunt reformele pe care trebuie să le facem şi, indiferent dacă procesul oficial este deschis sau nu, noi oricum suntem la următoarea etapă în raport cu măsurile pe care trebuie să le îndeplinim”, a declarat Maia Sandu, într-un interviu la Rock FM, conform Adevărul.

„Este foarte mult de lucru”

Președintele Republicii Moldova spune că țara sa „este un front invizibil”, pe care „unii cetățeni nu-l văd”.

„Este foarte mult de lucru, este un front invizibil, dacă vreţi, pe care cetăţenii nu-l văd, dar noi trebuie să reuşim şi pe acest front de ajustare a cadrului legal la cel european. În acelaşi timp, trebuie să rezolvăm problemele imediate ale cetăţenilor şi să înviorăm dezvoltarea economică, în pofida incertitudinii generate de războiul din Ucraina”, a mai spus Maia Sandu.

Membru cu drepturi depline

Maia Sandu a fost întrebată despre posibilitatea unei integrări „limitate” a Republicii Moldova şi Ucrainei în UE, fără drept de veto.

„Nu am avut aceste discuţii. Bineînţeles, noi ne dorim să reuşim să ajungem membru cu drepturi depline”, a spus aceasta.

„Corect ar fi ca ambele ţări să treacă la următoarea etapă, pentru că aşa spune Uniunea Europeană. Este un proces meritocratic. Şi Moldova, şi Ucraina şi-au îndeplinit angajamentele şi trebuie să treacă la următoarea etapă. Eu sper foarte mult să vedem o decizie, să se găsească o soluţie, aşa încât ambele ţări să meargă înainte”, a mai adăugat ea.

