B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Trump nu se va întâlni cu Putin până când nu va exista un acord de pace cu Ucraina: „Nu îmi voi pierde timpul”

Trump nu se va întâlni cu Putin până când nu va exista un acord de pace cu Ucraina: „Nu îmi voi pierde timpul”

Selen Osmanoglu
26 oct. 2025, 09:23
Trump nu se va întâlni cu Putin până când nu va exista un acord de pace cu Ucraina: „Nu îmi voi pierde timpul”
Sursa foto: Hepta - DPA Images / Joey Sussman
Cuprins
  1. „Nu îmi voi pierde timpul”
  2. De ce s-a anulat întâlnirea Putin-Trump

întâln a declarat sâmbătă că nu intenționează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin până când nu va considera că există un acord pentru a asigura pacea între Rusia și Ucraina.

„Nu îmi voi pierde timpul”

Liderul american, Donald Trump, nu vrea să își piardă timpul. El a spus clar jurnaliștilor, la Doha, că nu vrea să se întâlnească cu Putin dacă nu consideră că un acord de pace cu Ucraina ar putea exista: „Trebuie să știți că vom face o înțelegere, nu îmi voi pierde timpul”, a spus Trump, conform Agerpres.

Între timp, președintele american s-a întâlnit sâmbătă, la bordul avionului său, cu emirul și premierul Qatarului pentru discuții privind fragilul armistițiu din Fâșia Gaza, în timpul unei escale la Doha, în drumul său către Malaezia.

El a declarat totodată că eforturile de stabilizare a Fâșiei Gaza avansează și că o forță internațională va fi desfășurată în curând: „Ar trebui să fie o pace durabilă”, a spus Trump.

El a mai spus că Qatarul ar fi dispus să contribuie cu trupe de menținere a păcii, dacă va fi necesar, și a lăudat statul din Golf pe care l-a numit un aliat important și un actor cheie în stabilitatea regională.

De ce s-a anulat întâlnirea Putin-Trump

Cei doi lideri, rus și american, urmau să se vadă, la Budapesta. Cu toate acestea, întâlnirea a fost amânată de Donald Trump.

El a mărturisit că nu consideră că este „momentul potrivit” pentru o astfel de întâlnire. Mai mult, el a impus, ulterior, sancțiuni împotriva Rusiei.

Americanul a adăugat că speră ca noile sancțiuni „să nu fie necesare pentru o perioadă lungă de timp”.

În urma acestora, prețurile petrolului au continuat să crească joi, depășind cu peste 1 dolar pe baril valorile din ziua precedentă. Contractele futures pentru țițeiul Brent au urcat cu 1,76 dolari, ajungând la 64,35 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) s-a scumpit cu 1,68 dolari, atingând 60,18 dolari pe baril, conform Reuters.

Tags:
Citește și...
Premieră șocantă în Franța: O femeie a fost condamnată la închisoare pe viață, fără posibilitate de eliberare condiționată. Ce fapte a comis și ce au constatat psihiatrii (VIDEO)
Externe
Premieră șocantă în Franța: O femeie a fost condamnată la închisoare pe viață, fără posibilitate de eliberare condiționată. Ce fapte a comis și ce au constatat psihiatrii (VIDEO)
Kievul, atacat cu rachete balistice rusești. Cel puțin o persoană a murit, iar alte zece au fost rănite
Externe
Kievul, atacat cu rachete balistice rusești. Cel puțin o persoană a murit, iar alte zece au fost rănite
Trimisul lui Putin a ajuns în SUA pentru „discuții oficiale”. Iată despre ce este vorba
Externe
Trimisul lui Putin a ajuns în SUA pentru „discuții oficiale”. Iată despre ce este vorba
Criză economică în Franța. Parlamentul vrea să-i taxeze pe bogații care pleacă din țară
Externe
Criză economică în Franța. Parlamentul vrea să-i taxeze pe bogații care pleacă din țară
Război în Ucraina. Atac rusesc soldat cu doi morţi şi 15 răniţi în Herson. Rusia revendică ocuparea a patru localități
Externe
Război în Ucraina. Atac rusesc soldat cu doi morţi şi 15 răniţi în Herson. Rusia revendică ocuparea a patru localități
Brigitte Macron, bărbat? Scandal uriaș în Franța! Prima Doamnă, trecută cu nume de bărbat pe site-ul Fiscului. Iată cum apare (VIDEO)
Externe
Brigitte Macron, bărbat? Scandal uriaș în Franța! Prima Doamnă, trecută cu nume de bărbat pe site-ul Fiscului. Iată cum apare (VIDEO)
Trump a demolat o parte din Casa Albă. Ce planuri are președintele american pentru reședința prezidențială (FOTO)
Externe
Trump a demolat o parte din Casa Albă. Ce planuri are președintele american pentru reședința prezidențială (FOTO)
Concedieri în masă: Peste 600 de angajați vor fi dați afară. Care e ultima zi de lucru
Externe
Concedieri în masă: Peste 600 de angajați vor fi dați afară. Care e ultima zi de lucru
Moment jenant. Trump, către o reporteriță din Franța: Frumos accent, dar nu înțeleg ce zici (VIDEO)
Externe
Moment jenant. Trump, către o reporteriță din Franța: Frumos accent, dar nu înțeleg ce zici (VIDEO)
Un șofer român a avariat grav un monument istoric valoros, din sudul Spaniei. Cum s-a produs incidentul
Externe
Un șofer român a avariat grav un monument istoric valoros, din sudul Spaniei. Cum s-a produs incidentul
Ultima oră
10:03 - Familia lui Gigi Becali nu va fi prezentă la sfințirea Catedralei Neamului. Care este motivul, de fapt
09:44 - Vremea de azi în România: ploaie, nori şi temperaturi moderate
09:06 - A început slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale
08:25 - Explozia din Rahova: Distrigaz a început reluarea etapizată a alimentării cu gaze
23:59 - June Lockhart a murit. Actrița celebră pentru rolurile din „Lassie” și „Lost in space” avea 100 de ani (VIDEO)
23:33 - Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a povestit cum a scăpat de armată: Am muncit, am lălăit-o cu școala
22:59 - Oana Roman, mărturisiri despre suferința fiicei: „Nimic nu poate alina sau șterge această traumă pe care ea o trăiește”
22:26 - Accident grav în Munții Făgăraș: Doi turiști au murit și unul e rănit după ce au căzut în gol (VIDEO)
21:51 - Profesoară de biologie în Iași, găsită de elevii săi pe site-urile de videochat
20:56 - Dezastru la Administrația „Apele Române”. Ministra Diana Buzoianu: „Practic, azi, nu e nicio consecință reală dacă Legea Apelor nu e respectată”. Ce a descoperit Corpul de Control (VIDEO)