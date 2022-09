Maia Sandu, la New York, cu avionul președintelui Poloniei

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a călătorit la New York, cu avionul președintelui Poloniei, Andrei Duda, arată o fotografie publicată pe contul de Twitter al lui Jakub Kumoch, secretar de stat la cancelaria președinției poloneze.

În fotrgrafie se vede că sunt împreună, în avion, alături de Maia Sandu, președintele Poloniei, Andrei Duda, Alar Karis, președintele Estonieim și Jens Stoltenberg, secretarul general NATO.

Presidents of 🇵🇱🇪🇪🇲🇩 and Secretary General travelling together from to participate in the General Assembly 🇺🇳 in . Honoured to have such Guests on board of the Polish presidential plane.

