Acasa » Externe » Maia Sandu: ”Rugăm răbdare și calm pentru a urmări procesul electoral în continuare, în afara țării”

George Lupu
28 sept. 2025, 23:31
Maia Sandu. Sursa foto: Inquam Photos / Elena Covalenco

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a făcut un apel la calm și a îndemnat la vigilență, în continuare, după începerea numărării voturilor.

Ce mesaj a transmis Maia Sandu, după închiderea urnelor

”Vreau să încep prin a mulțumi tuturor celor care au mers la secțiile de vot, au răspuns apelului nostru de a participa la o decizie foarte importantă pentru Republica Moldova, care va determina viitorul țării nu doar pentru următorii 4 ani, dar pentru mulți, mulți ani înainte.

În cursul zilei de astăzi am urmărit și am văzut și tentative de interferență în procesul electoral din partea grupărilor criminale susținute de Federația Rusă, încercări de a destabiliza situația: alarme cu bombă, alte provocări pe care le-am văzut atât de pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în afara țării.

O să așteptăm mai multe detalii din partea instituțiilor de drept și a Comisiei Electorale Centrale.

Rugăm răbdare și calm pentru a urmări procesul electoral în continuare, în afara țării, pentru că, așa cum știți, în vest secțiile de vot sunt în continuare deschise”, a transmis Maia Sandu, potrivit Euronews.

Îndemn pentru alegătorii din diaspora

Pentru că în unele secții din diaspora procesul electoral continuă, Maia Sandu i-a îndemnat pe moldovenii din afara țării să meargă la vot:

“De aceea, profit de ocazie și mă adresez moldovenilor din diasporă să folosească acele ore pe care le aveți încă la dispoziție pentru a merge și a vota viitorul Republicii Moldova.

Către membrii birourilor secțiilor de votare o să am o rugăminte: să fie vigilenți până la închiderea secțiilor de vot,, și bineînțeles în procesul de numărare a voturilor.

Pentru moment, acestea sunt informațiile și mesajele pe care am ținut să vi le transmit dumneavoastră și încă o dată vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor Republicii Moldova, oriunde s-ar afla, în țară sau peste hotare.

Rugăm vigilență, să fim atenți, iar către acei actori politici electorali care încearcă să transmită mesaje de destabilizare, o recomandare pe gratis: vă rog să vă gândiți, în primul rând, la cetățenii Republicii Moldova, la viitorul acestei țări și nu la interesele egoiste de partid.

Sunt sigur că instituțiile noastre de drept vor face tot ce este necesar pentru a păstra stabilitatea și în continuare liniștea și stabilitatea pentru buna desfășurare a procesului electoral”, a transmis Maia Sandu imediat după închiderea urnelor.

