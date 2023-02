Mamele soldaților ruși îi cer socoteală lui Putin: ”Explică-ne unde ne sunt copiii” (VIDEO)

Femeile din regiunea rusă Ciuvașia, mame și soții ale soldaților ruși trimiși pe frontul din Ucraina, îi cer socoteală lui Vladimir Putin, potrivit unor clipuri distribuite pe Twitter.

Într-o înregistrare video făcută publică de Anton Gherașcenko, consilier al Ministerului ucrainean de Interne, o femeie reproșează autorităților de la Moscova că nu transmit informații despre soarta bărbaților trimiși pe front.

Mother of a Russian soldier recorded a video message for Putin.

It never ceases to amaze me that these women do not protest against their sons and husbands being drafted.

They protest they are not informed about their death and not paid compensation.

