Marea Britanie, despre retragerea forțelor ruse din regiunea Harkov: Unele unități au fugit într-o aparentă panică. Au fost abandonate echipamente de mare valoare

Ministerul britanic al apărării susține că modul de retragere a forțelor ruse din regiunea Harkov a variat și că unele unități „au fugit într-o aparentă panică”.

„Forțele ucrainene continuă să își consolideze controlul asupra nou-eliberatelor zone din Oblastul Harkov. Forțele ruse s-au retras în mare parte din zona aflată la vest de Râul Oskil. Modul în care s-au retras forțele ruse în ultima săptămână a variat. Unele unități s-au retras într-o manieră relativ bună și controlată, în timp ce altele au fugit într-o aparentă panică”, a precizat Ministerul britanic al apărării, joi, pe Twitter.

Londra susține că forțele ruse s-au retras abandonând echipament de mare valoare, iar acesta cuprinde „capacități estențiale” în stilul de război al armatei ruse, care are în centru artileria. Este vorba despre cel puțin un radar contra-baterie Zoopark și cel puțin un vehicul de comandă și control al artileriei IV14.

„O astfel de abandonare reliefează retragerea dezorganizată a unor unități ruse și probabil perturbări locale la nivel de comandă și control”, mai spune Ministerul britanic al apărării.

