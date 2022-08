Marea Britanie donează drone subacvatice Ucrainei pentru a curăța porturile de dispozitive explozive

Marea Britanie donează drone subacvatice Ucrainei pentru a curăța porturile de la Marea Neagră de dispozitive explozive. De asemenea, britanicii instruiesc personalul militar ucrainean pentru aceste operațiuni periculoase, potrivit unui comunicat publicat pe

Ukraine latest: UK sends ‘minehunter’ drones to clear coastline and help ensure grain exports

— War analysts (@waranalysts)