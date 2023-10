Marele vis transformat în coșmar. Ce a pățit un bărbat care a cumpărat o casă cu doar 3.000 de lire

Un bărbat din Scoția a cumpărat o casă de pe eBay cu doar 3.000 de lire, crezând că se află tot în Scoția. Cu toate acestea, după ce a plătit a aflat că se afla la peste 3.000 de kilometri distanță,

Casă dărăpănată cu 3.000 de lei

Rob Davis a crezut că își va împlini un vis atunci când a văzut anunțul prin care o era de vânzare la doar 3.000 de lire. Casa avea nevoie de renovări, dar a trecut peste acest dezavantaj și a achiziționat-o. Doar că, nu știa că locuința nu se află în Scoția, ci în Bulgaria, conform

Astfel că, până când renovările vor fi gata, bărbatul face naveta între cele două țări.

Casa are șase camere, nu are facilități de bază, nu are curent, instalații sanitare, centrală sau geamuri, nici baie sau bucătărie.

Casă de 3.000 de lire, renovări de 20.000 de lire

Podele sunt pline de noroi, iar tavanul s-a prăbușit. Scoțianul a estimat costurile renovării la circa 20.000 de lire sterline. El spera că va putea face renovările cu ajutorul prietenilor sau a familiei, dar va fi nevoie să apeleze la firme specializate. Renovările sunt estimate că vor dura cinci ani.

După finalizarea renovărilor, bărbatul va dori să se mute acolo.

Golyamo Krushevo este localitatea din Bulgaria unde scoțianul a cumpărat casa. Având în vedere că a fost încântat că a costat puțin, s-a hotărât să mai cumpere încă două case în zonă, pe care să le lase moștenire copiilor lor.