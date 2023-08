Mărturiile cutremurătoare făcute de supraviețuitorii incendiilor din Hawaii: „Parcă erau flăcările Iadului”

Incendiile de vegetație au făcut prăpăd în paradisul lumii, Hawaii. Peste .

Unul dintre supraviețuitorii incendiilor de vegetație a filmat întreaga scenă a evadării din casa sa, înconjurată de flăcări.

„Vântul sufla cu așa putere că parcă erau flăcarile Iadului, nu găsesc descriere mai potrivită. Săreau mănunchiuri de scântei în toate direcțiile cuprinzând totul în jur”, a spus el.

Mărturiile cutremurătoare ale localnicilor din Hawaii

Un alt bărbat a povestit că el și prietenii săi s-au urcat în mașini, pentru a putea scăpa de incendiu, însă au rămas blocați în trafic. Acesta a povestit că a fost singurul care a ales să coboare din autoturism și să fugă.

„Am coborât din mașină și am fugit ca să-mi salvez viața, m-am aruncat în Ocean. Erau doar câteva sute de metri până la Ocean, dar ei au decis să rămână în mașină. Au murit împreună cu câinii lor. Trei prieteni de-ai mei și doi câini. Am văzut un prieten mort, arăta ca un cărbune ars, aproape ca la Pompei”, a spus el.

Una dintre femeile care au făcut față incendiilor povestește cu emoție momentul în care fiul ei nu a lăsat-o să doarmă, pentru că era îngrijorat de fumul de afară.

„Îmi tot spunea: «Mama, să nu adormi. Mama, te rog să nu adormi». Replica asta îmi tot răsună în minte, fiindcă dacă eu și fiul meu am fi mers la somn atunci, am fi dormit câteva ore și am fi rămas în clădirea care în 30, 40 de minute sau o oră ar fi fost cuprinsă de flăcări. Am fi murit”, a spus ea, potrivit .

Informații utile pentru românii aflați în Hawaii

Ministerul Afacerilor Externe a înaintat duminică, 13 august, , tranzitează sau doresc să călătorească în Hawaii, dat fiind contextul incendiilor devastatoare care afectează această zonă.

Ministerul Afacerilor Externe indică că persoanele afectate și familiile lor pot accesa link-urile și . Aceste surse online furnizează anunțuri actualizate și instrucțiuni furnizate de autoritățile americane. De asemenea, sunt disponibile adresele noilor adăposturi și procedurile pentru înregistrarea la operațiunile de evacuare și identificarea rudelor dispărute.