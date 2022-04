Mărturisiri halucinante la televiziunile rusești:„Totul se va sfârși cu un atac nuclear/ Păpușile lui Putin s-au predat acum ideii de apocalipsă nucleară”

Miercuri, liderul de la Kremlin în cazul în care intervine în războiul din Ucraina. Declarația lui Vladimir Putin a venit în contextul în care, în ultimele zile, presa de rusă a dezvoltat aceeași retorică, informând publicul cu declarații precum cea că .

Potrivit , jurnalista Julia Davis, specialistă în monitorizarea presei ruse, a transmis că toate canalele TV importante , nemaiîntâlnite până acum, din cauza războiului provocat în Ucraina, ce este descrisă ca fiind un război purtat de Occident împotriva Rusiei.

„Păpușile lui Putin: Ne poate distruge pe toți, dar suntem gata să murim tocmai când credeai că undele rusești nu pot deveni mai bizare, păpușile lui Putin s-au predat acum ideii de apocalipsă nucleară, pentru că cel puțin vor ’merge în rai’”, a transmis jurnalista Julia Davis.

Russian state TV is raging about WWIII and an inevitable escalation over Russia’s invasion of Ukraine. Citizens are being primed to believe that even the worst outcome is a good thing, because those dying for the Motherland will skyrocket to paradise.

