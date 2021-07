Scandalul momentului în politică: paparazzii l-au prins pe ministru cu amantă! Omul e însurat şi are 3 copii. Şi-a dat Demisia imediat!

Demisie în Cabinetul britanic. Matt Hancock a renunțat la funcția de ministru al Sănătății după ce tabloidul The Sun a publicat o imagine în care acesta apărea sărutând o consilieră. El e căsătorit și are trei copii. Se întâmplase pe 6 mai, într-o perioadă în care îmbrăţişările erau interzise, ca măsură de prevenție anti-COVID.

„Le datorăm oamenilor care au sacrificat atât de multe în această pandemie să fim oneşti când i-am dezamăgit, aşa cum am făcut-o eu încălcând regulile”, a transmis Matt Hancock, în scrisoarea de demisie. Din nou, el a cerut scuze, precizează Reuters.

Premierul Boris Johnson i-a răspuns: „Ar trebui să fii extrem de mândru de munca ta. Sunt recunoscător pentru sprijinul tău şi cred că aportul tău la serviciul public e departe de a se fi încheiat”.

Hancock ceruse scuze și vineri pentru gestul său: „Recunosc că am încălcat consemnele de distanţare socială. Am dezamăgit oameni şi îmi pare foarte rău. Aş fi recunoscător pentru respectarea vieţii private a familiei mele”.

În imaginea publicată de The Sun, Matt Hancock se săruta cu Gina Coladangelo, o veche prietenă a cărei angajare discretă declanşase deja o polemică. Numirea ei la Ministerul Sănătății nu fusese declarată înainte ca presa să o dezvăluie.

A HUGE world exclusive on today’s front page – Matt Hancock’s secret affair caught on camera and exposed https://t.co/LB52NswvsL pic.twitter.com/gENhuSWNVj

— The Sun (@TheSun) June 25, 2021