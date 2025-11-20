MBDA a obținut un succes major în domeniul securității europene, fiind anunțată câștigătoare a concursului Frontex pentru tehnologie antidrone. Consorțiul european a prezentat o soluție numită Sky Warden.

MBDA impune sistemul Sky Warden pentru protecția frontierelor UE

La sfârșitul lunii octombrie, Frontex – Agenția Europeană pentru Protecția Frontierelor și Garda de Coastă – a finalizat cu succes faza finală concursului său, conceput pentru a identifica cea mai bună soluție pentru combaterea dronelor de la frontierele U. Grupul european multin­țional de apărare, specializat în dezvoltarea și producția de sisteme complexe de arme MBDA a fot desemnat câștigător.

Consorțiul european de apărare a prezentat soluția Sky Warden, apreciată ca fiind cel mai bun sistem de protecție a frontierelor UE. Testele s-au desfășurat într-o bază pusă la dispoziție de Forțele Aeriene Portugheze, la Campo de Tiro din Samora Correia. În cadrul concursului au fost testate mai multe sisteme de protecție a frontierelor în condiții reale.

Acestea trebuie să susțină forțele de ordine europene cu instrumente non-militare pentru detectarea, urmărirea și oprirea dronelor utilizate în activități transfrontaliere ilegale.

Timp de câteva săptămâni, cinci companii au făcut demonstrați concrete cu sistemele lor anti-dronă în condiții reale. Sistemele selectate au fost testate în ceea ce privește precizia de detectare, flexibilitatea și adecvarea pentru utilizarea de către echipele de pază de frontieră și de coastă din întreaga Europă.

Cum funcționează sistemul Sky Warden

Sistemul de apărare proiectat de MBDA prezintă o arhitectură modulară care are capacitatea să detecteze, să urmărească și să neutralizeze dronele ilegale. În cadrul acestui sistem sunt integrați senzori, centre de comandă și control, precum și efectoare de tip „hard-kill” și „soft-kill”: rachete, jamming, alte contramăsuri.

Arhitectura sa modulabilă permite ca Sky Warden să fie configurat pentru scenarii diferite de lucru. Este vorba despre protecția unor puncte fixe, zone extinse de frontieră sau instalare pe vehicule. Sistemul proiectat de consorțiul MBDA poate neutraliza tot felul de UAV-uri — de la micro-drone de câțiva centimetri până la drone tactic-operaționale.

În plus, este gândit să funcționeze autonom, dar și integrat într-o rețea mai largă de , pentru o reacție rapidă și coordonată.

MBDA va furniza acest sistem la scară largă către agențiile de frontieră ale UE. Consorțiul va contribui la întărirea securității statelor membre și se va implica în neutralizarea activităților ilegale cu drone.

Importanță strategică și impactul pentru UE

Prin implementarea sistemului Sky Warden, MBDA va contribui semnificativ la securizarea spațiului aerian de frontieră al UE. Acest sistem va descuraja traficul ilegal prin intermediul dronelor, spionajul aerian și alte activități neautorizate la granițele Schengen. În plus, colaborarea MBDA – Frontex va consolida încrederea între agențiile de frontieră și industria de apărare europeană.

Această cooperare este un pas concret spre o în domeniul apărării antidrone.

De asemenea, succesul MBDA cu Sky Warden este de natură să stimuleze noi investiții și dezvoltări de tehnologii defensive similare. Compania va putea extinde utilizarea sistemului și către alte piețe. Pe termen lung, MBDA poate adapta Sky Warden și la alte amenințări emergente, consolidându-și poziția de lider tehnologic. În paralel, acest proiect susține agenda europeană de cooperare în apărare și inovare strategică.

Pe măsură ce cererea pentru sisteme antidrone crește, consorțiul își va extinde capacitatea industrială. Compania a anunțat planuri de investiții și creștere a producției pentru rachete și sisteme de apărare. MBDA va trebui să asigure interoperabilitatea Sky Warden cu alte sisteme de apărare aeriană folosite de statele membre UE. În viitor, MBDA ar lansa versiuni actualizate ale Sky Warden, pentru noi tipuri de amenințări.

Cartea de vizită a MBDA

MBDA este un de apărare, specializat în dezvoltarea și producția de sisteme complexe de arme. Acționarii principali sunt Airbus (37,5 %), BAE Systems (37,5 %) și Leonardo (25 %). Consorțiul are peste 18.000 de angajați și operează pe mai multe continente. Grupul este singurul, din UE, capabil să proiecteze arme pentru cele trei ramuri ale forțelor armate: aer, sol și mare.

Printre soluțiile sale, MBDA oferă peste 45 de sisteme operaționale de rachete și sisteme de apărare, precum și peste 15 proiecte în dezvoltare. În prezent, consorțiul și-a propus să aloce 2,4 miliarde de euro între 2025 și 2029 pentru cercetare, producție și inovație.

Pe plan operațional, dezvoltă o varietate largă de sisteme de rachete, de la cele de apărare aeriană precum Aster, până la rachete de croazieră (ex: SCALP / Storm Shadow) și sisteme anti-navă, cum este Exocet. De asemenea, explorează tehnologii de ultimă generație: sisteme hipersonice, interceptori contra-hipersonici, drone-swarm, arme pe bază de laser și muniții controlate de la distanță.