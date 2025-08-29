B1 Inregistrari!
Franța și Germania își intensifică sprijinul militar pentru Ucraina. Noi sisteme de apărare aeriană vor fi livrate curând

Franța și Germania își intensifică sprijinul militar pentru Ucraina. Noi sisteme de apărare aeriană vor fi livrate curând

Răzvan Adrian
29 aug. 2025, 20:52
Franța și Germania își intensifică sprijinul militar pentru Ucraina. Noi sisteme de apărare aeriană vor fi livrate curând
Președintele francez Emmanuel Macron. Sursa Foto: Hepta - Alexey Vitvitsky

Franța și Germania au declarat că vor oferi Ucrainei sisteme adiționale de apărare aeriană și vor întări colaborarea în domeniul securității.

Decizia a fost luată în urma Consiliului Franco-German de Miniștri și arată încă o dată îngrijorarea constantă față de agresiunea Rusiei, potrivit AFP, citat de RBC-Ukraine.

Cuprins:

  • Declarațiile oficiale și angajamentele Franco-Germane
  • Detalii despre livrările de sisteme de apărare aeriană

Declarațiile oficiale și angajamentele Franco-Germane

Germania și Franța au anunțat, după desfășurarea celui de-al 25-lea Consiliu Franco-German de Miniștri la Toulon, că vor oferi Ucrainei sisteme adiționale de apărare aeriană și vor intensifica colaborarea în domeniul securității.

Conform rapoartelor citate de AFP și The Guardian, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron au emis o declarație comună în acest sens.

„Franța și Germania vor oferi Ucrainei apărare aeriană suplimentară”, se menționează în comunicat, potrivit RBC-Ukraine.

De asemenea, documentul spune că „în ciuda eforturilor diplomatice internaționale intense, Rusia nu dă semne că ar intenționa să-și încheie războiul de agresiune împotriva Ucrainei.”

Detalii despre livrările de sisteme de apărare aeriană

Germania a anunțat deja că va furniza două sisteme Patriot Ucrainei. Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că Berlinul este pregătit să trimită aceste echipamente, dar doar dacă componentele respective vor fi înlocuite rapid.

În prima etapă, vor fi livrate lansatoarele, iar în următoarele 2-3 luni vor fi furnizate și celelalte componente ale sistemelor. Aceasta urmează după ce, la începutul lunii august, Germania a confirmat transferul inițial al celor două sisteme.

