Mesajul pe care Regele Charles i l-a transmis lui Nicușor Dan, după ce a devenit, oficial, președintele României: „Ştiu că, sub conducerea dumneavoastră …”

Cu ocazia începerii mandatului lui în funcția de președinte al României, al III-lea i-a transmis un mesaj de felicitare și sprijin, subliniind speranța unei cooperări prospere între Regatul Unit și România. Mesajul, înmânat luni de ambasadorul britanic Giles Portman, reflectă aprecierea și atașamentul suveranului față de țara noastră.

Ce mesaj i-a transmis Regele Charles lui Nicușor Dan

Monarhul britanic, alături de regina Camilla, i-a adresat noului președinte „cele mai calde felicitări” pentru preluarea celei mai înalte funcții în stat, exprimându-și încrederea că parteneriatul bilateral va continua să se consolideze.

„Îmi amintesc foarte bine vizita mea din 2022 la Centrul Romexpo din Bucureşti, unde ne-am întâlnit când eraţi primar. Ştiu că, sub conducerea dumneavoastră, nu numai că relaţia dintre ţările noastre va prospera, dar vom rămâne uniţi în activitatea noastră comună, inclusiv în ceea ce priveşte sprijinul pentru Ucraina şi stabilitatea regiunii”, se arată în mesajul Regelui Charles, publicat integral pe pagina de Facebook a Ambasadei Marii Britanii.

„Mă gândesc cu plăcere la timpul petrecut în România în ultimii douăzeci şi şapte de ani”

Totodată, suveranul britanic a evocat legătura personală pe care a dezvoltat-o cu România de-a lungul anilor, rememorând cu emoție vizitele sale repetate și atașamentul față de cultura, patrimoniul și oamenii din România.

„Mă gândesc cu plăcere la timpul petrecut în România în ultimii douăzeci şi şapte de ani, după ce am călătorit prin ţară şi am ajuns să cunosc şi să preţuiesc arta, cultura şi patrimoniul arhitectural al ţării dumneavoastră, precum şi toţi oamenii din România pe care mă consider atât de norocos că i-am întâlnit. Ştiu că, în Marea Britanie, România are unul dintre cei mai apropiaţi prieteni şi parteneri, o relaţie cu atât mai strânsă şi vibrantă cu cât aici există o diasporă românească înfloritoare, care contribuie atât de mult la ţara noastră”, a mai transmis Regele Charles, semnând scrisoarea cu „Charles R.”

Nicușor Dan a depus, luni, jurământul de învestire și a devenit oficial președintele României.