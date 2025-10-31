Melania și Donald Trump au găzduit joi seară, la Casa Albă, au celebrat sărbătoarea de Halloween în prezența a sute de invitați, de toate vârstele. Copii costumați în supereroi, dinozauri și chiar în copii ale cuplului prezidențial au umplut Peluza de Sud. Evenimentul, devenit o tradiție, a avut loc în ciuda agendei încărcate a Președintelui și a contextului politic tensionat.
Președintele și Prima Doamnă și-au făcut prezența pe Peluza de Sud, la căderea serii, pe o versiune orchestrală a piesei „Thriller” a lui Michael Jackson. Niciunul dintre ei nu a fost costumat, optând să poarte piesele de vestimentație care îi reprezintă cel mai bine: costumul și paltonul.
@teinformo24hrs_ 🎃 El presidente @President Donald J Trump y Melania celebran Halloween en la Casa Blanca El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump encabezaron el tradicional evento de “truco o trato” en la Casa Blanca, donde recibieron a cientos de niños y familias con decoraciones temáticas, luces naranjas y música festiva. Entre risas, dulces y disfraces, el mandatario y su esposa compartieron momentos con los asistentes, manteniendo viva una de las tradiciones más emblemáticas del otoño en Estados Unidos. 👻🇺🇸 #DonaldTrump #MelaniaTrump #Halloween ♬ sonido original – Te Informo 24 HRS
Donald Trump a purtat un costum albastru, cravată roșie și o șapcă roșie cu inscripția „USA”. Soția sa, Melania, a ales să poarte o rochie portocalie și un palton maro.
Cuplul a împărțit dulciuri ambalate în cutii personalizate cu sigiliul prezidențial. Remarcând dimensiunea impresionantă a cozii de copii și părinți care așteptau să ajungă în fața cuplului prezidențial, Trump a făcut o comparație cu proiectul său ambițios de construcție de la Casa Albă.
„Este o coadă lungă”, a spus Trump, potrivit The Washington Post. „Este aproape la fel de mare ca sala de bal”.
Președintele SUA a luat parte la tradiția anuală de Halloween a Casei Albe, cu toate se întorsese cu doar câteva ore înainte dintr-o călătorie de șase zile în Asia.
Printre copiii prezenți se numărau și cei ai membrilor armatei și ai angajaților Casei Albe. Karoline Leavitt, secretarul de presă, a venit deghizată în dovleac, însoțită de fiul ei. Katie Miller, fost consilier al administrației, era costumată în schelet. Soțul ei, Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet, a purtat un costum de afaceri.
Sute de copii și adolescenți au etalat o gamă variată de costume. În timp ce unii s-au îmbrăcat ca Spider-Man, Căpitanul America, balerine, prințese sau spiriduși, alții au optat pentru ținute similare care să le imite pe cele ale cuplului prezidențial.
Însă, cel care a reușit cu adevărat să stârnească râsul mulțimii a fost un copil îmbrăcat într-un costum gonflabil, în formă de vas de toaletă.
@eva_3777 🚨 NOW: President Trump BURSTS Out Laughing as a Kid Walks Up in a Toilet Costume at the White House 🎃😂 Absolute CLASSIC Trump Moment — The Crowd’s Cracking Up Too! 🇺🇸🤣#Trump #usa ♬ 原创音乐 – Eva_3777
Și exteriorul Casei Albe a fost îmbrăcat în haine tomnatice, cu zeci de decorațiuni care imitau frunze și flori de sezon, dar și cu dovleci sculptați.