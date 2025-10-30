Donald Trump și Xi Jinping s-au întâlnit în Coreea de Sud, în marja forumul Cooperării Economice Asia-Pacific din Coreea de Sud. Discuțiile au durat aproximativ o oră și 40 de minute, iar la final nu au existat declarații comune de presă.

Donald Trump a părăsit Coreea de Sud imediat după întâlnire

Șeful de la Casa Albă a părăsit, joi, orașul sud-coreean Busan la bordul avionului Air Force One, imediat după cu Xi Jinping. Donald Trump și omologul său chinez nu s-au mai întâlnit de şase ani.

În fața presei, la debutul întrevederii, liderul chinez s-a arătat rezervat față de cel american. Xi Jinping s-a limitat doar la a-i strânge mâna lui Trump și de a-l privi în tăcere în vreme ce acesta făcea declarații pentru public. În stilu-i caracteristic, Trump, l-a calificat pe omologul său drept „un negociator redutabil”, spunând că se aşteaptă la o întâlnire „foarte reuşită”.

Xi Jinping a spus că este „o plăcere să-l revadă” pe Donald Trump, în timp ce pozau pentru fotografi într-o clădire austeră a aeroportului din Busan (sud-est).

„China şi Statele Unite pot să-şi asume împreună responsabilităţile de mari puteri şi să colaboreze pentru realizarea unor proiecte mai ambiţioase şi mai concrete, în beneficiul celor două ţări şi al întregii lumi”, a afirmat Xi, la deschiderea discuţiilor de la Busan.

După mai bine de o oră și jumătate, cei doi s-au despărțit. De această dată, atmosfera dintre ei părea ceva mai relaxată. Trump l-a condus pe liderul chinez la limuzină, iar acesta i-a zâmbit.

US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping met at a South Korean air base in Busan, where Trump described Xi as a ‘tough negotiator’ and expressed optimism about their talks — Reuters (@Reuters)

Întâlnirea cu liderul Chinei comuniste din perspectiva Casei Albe

La bordul Air Force One, Donald Trump a apreciat ca pozitivă întâlnirea pe care a avut-o cu Xi Jinping. El a spus că au ajuns la un care ar putea fi semnat în curând. Șeful de la Casa Albă nu a dat mai multe detalii, după cum relatează CNN. Trump a răspuns unui reporter care l-a întrebat cât de repede s-ar putea ajunge la un acord cu China.

„Cred că destul de repede, nu avem prea multe obstacole majore. (…) Avem un acord. Acum, vom renegocia acordul în fiecare an, dar cred că acesta va rămâne în vigoare pentru o lungă perioadă de timp. (…) Este un acord pe un an şi îl vom prelungi după un an”, a declarat el.

Trumă a adăugat că el şi Xi au căzut de acord asupra aproape tuturor aspectelor. Între subiectele abordate au fost cel legat de comerțul cu soia și tarifele legate de fentanil

„Am discutat despre multe dintre elementele despre care vorbiţi tot timpul. (…) După cum ştiţi, am impus Chinei o taxă vamală de 20% din cauza importurilor de fentanil, ceea ce reprezintă o taxă mare. Am redus-o cu 10%, astfel încât să fie de 10% în loc de 20%, cu efect imediat”, a spus Trump, potrivit CNN.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că el şi liderul chinez Xi Jinping au căzut de acord asupra „multor puncte foarte importante. (…) Suntem de acord asupra multor elemente, cantităţi mari, cantităţi enorme de soia şi alte produse agricole vor fi achiziţionate imediat, începând chiar de acum” în cadrul întâlnirii lor cruciale din Coreea de Sud.

At the APEC summit, President Donald Trump and Xi Jinping discussed frictions between the world’s top economies and expressed optimism about a cooperative future — Reuters (@Reuters)

Ce probleme spune că a rezolvat Donald Trump

La bordul avionului prezidențial, șeful de la Casa Albă a mai spus că a rezolvat problema pământurilor rare. Potrivit spuselor sale nu vor exista obstacole în ce privește importul din China. El a spus că va merge în China, în aprilie, şi că Xi va veni în SUA..

Donald Trump a mai declarat că SUA şi China vor „colabora” în ceea ce priveşte războiul din Ucraina.

Întâlnirea cu Xi Jinping a încheiat, într-o notă sobră, turneul asiatic. Trump a fost primit cu onoruri în Malaezia, Japonia şi Coreea de Sud. A primit cadouri somptuoase şi promisiuni de investiţii gigantice în Statele Unite.

🇺🇸🇨🇳Trump and Xi Jinping met in South Korea and parted ways in silence Their talks lasted an hour and 40 minutes — longer than scheduled in the U.S. president’s agenda. The leaders did not make a joint statement to the press. Donald Trump headed straight to his aircraft. ✈️The… — NEXTA (@nexta_tv)

Teste nucleare anunțate de Donald Trump

Donald Trump a ordonat Ministerului Apărării să „înceapă testarea” armelor nucleare ale Statelor Unite. Anunțul a fost făcut în contextul provocării lansate de Vladimir Putin, care a prezentat o dronă subacvatică cu capacitate nucleară.

„Statele Unite deţin mai multe arme nucleare decât orice altă ţară. (…) Rusia se află pe locul al doilea, iar China pe locul al treilea, la mare distanţă, dar va recupera decalajul în următorii cinci ani”, a subliniat el pe reţeaua sa Truth Social.

La bordul Air Force One, Trump și-a justificat decizia de a relua testele nucleare. El a spus că și celelate puteri fac acest lucru. S-a refereit la China comunistă și la Rusia. El nu a dat detalii despre momentul şi locul în care vor avea loc testele nucleare ale SUA.

„Se pare că toate fac teste nucleare. (…) Avem mai multe arme nucleare decât oricine. Noi nu facem teste… dar, având în vedere că alţii fac teste, cred că este adecvat să facem şi noi”, a declarat Trump .