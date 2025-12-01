De Ziua Națională a României, președintele Nicușor Dan a primit o serie de mesaje de la lideri internaționali cu ocazia Zilei Naționale a României. Administrația Prezidențială a transmis conținutul scrisorilor trimise de președintele Volodimir Zelenski, președintele Emmanuel Macron și Regele Charles. Toate cele 3 mesaje evidențiază relațiile apropiate dintre țara noastră și aceste state, potrivit Antena 3 CNN.

Ce mesaj a transmis președintele Volodimir Zelenski, de Ziua Națională a României

În mesajul său, președintele Ucrainei a salutat sprijinul constant oferit de România, atât în contextul războiului cu Rusia, cât și în parcursul Ucrainei către UE și NATO. Zelenski a subliniat contribuția țării noastre la securitatea regională, dar și relația apropiată dintre popoarele celor două state, conform .

Mesajul transmis de Volodimir Zelenski:

„În numele poporului Ucrainei și al meu personal, vă adresez felicitări cu prilejul Zilei Naționale a României.

Apreciem cu sinceritate poziția fermă a Bucureștiului în sprijinul suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei în contextul războiului brutal declanșat de Rusia, precum și sprijinul pentru parcursul strategic al către dobândirea statutului de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene și NATO.

Ucrainenii sunt recunoscători partenerilor români pentru asistența practică acordată statului nostru. Sunt convins că aceasta reprezintă o contribuție importantă nu doar la consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei, ci și la securității României și a Europei.

Îmi face deosebită plăcere să menționez caracterul dinamic și reciproc avantajos al relațiilor dintre statele și popoarele noastre prietene, înțelegerea comună a provocărilor de securitate și a amenințărilor hibride la adresa regiunii noastre a Mării Negre și a întregii Europe, precum și dezvoltarea unor noi formate de cooperare multilaterală.

Sunt convins că, odată cu preluarea de către Dumneavoastră a funcției, dialogul nostru va primi un nou impuls, iar relațiile dintre Ucraina și România vor dobândi statutul unui parteneriat strategic.

Vă doresc mult succes și bunăstare, iar poporului prieten al României pace și prosperitate”, a transmis Zelenski.

Cum vede președintele Emmanuel Macron relația Franței cu România

Președintele francez a transmis o scrisoare amplă, în care a evidențiat „atașamentul profund” al Franței față de relațiile istorice cu România. Macron a amintit aniversarea de 145 de ani de relații diplomatice și a subliniat colaborarea militară tot mai strânsă, în special în contextul tensiunilor generate de războiul din Ucraina.

Mesajul transmis de Emmanuel Macron:

„Cu ocazia Zilei Naționale a României, am plăcerea de a vă adresa, dumneavoastră și tuturor concetățenilor dumneavoastră, sincere felicitări.

Doresc să exprim atașamentul profund al Franței față de legăturile istorice de prietenie și încredere dintre țările noastre, în contextul în care sărbătorim anul acesta 145 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Franța și România. Împărtășim ambiția de a consolida în continuare aceste legături, bazându-ne pe Parteneriatul Strategic franco-român, a cărui foaie de parcurs este în curs de actualizare. Relația noastră privilegiată se datorează și locului pe care îl ocupă francofonia în țara dumneavoastră, un adevărat catalizator pentru afinitatea noastră culturală și lingvistică.

Securitatea se află în centrul relației noastre. Franța este un aliat de încredere și statornic pentru apărarea flancului estic al NATO și a teritoriului României. Chiar înainte de invazia rusă a Ucrainei din februarie 2022, Franța și-a exprimat dorința de a participa la acest efort colectiv de securitate și de descurajare și, la cererea dumneavoastră, se află la comanda Forței Multinaționale staționate la Cincu. Exercițiul DUCKU FOU din această toamnă a constituit un moment important, demonstrând capacitatea acestei forțe de a ajunge rapid la „nivelul de brigadă” cu aproape 5.000 de militari desfășurați”, a scris Macron.

Ce a mai precizat Emmanuel Macron

„Parteneriatul solid în domeniul apărării dintre cele două țări contribuie la consolidarea autonomiei strategice europene, a bazei industriale și tehnologice de apărare europeană și a pilonului european al NATO. Salut încrederea reafirmată a României și alegerea sa de parteneriat cu industria franceză de apărare, în special în ceea ce privește achiziția de rachete Mistral 3. Această alegere consolidează securitatea noastră colectivă, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și al NATO. Trebuie să continuăm această dinamică pozitivă prin concretizarea altor proiecte emblematice, inclusiv în cadrul instrumentelor noastre europene.

În contextul revenirii războiului pe continentul nostru și în condițiile în care ne confruntăm cu aceleași provocări în materie de competitivitate a economiilor noastre și de protejare a democrațiilor noastre, trebuie să rămânem uniți într-un spirit european. Cooperarea fructuoasă dintre țările noastre contribuie mai mult ca niciodată la construirea unei Uniuni Europene mai puternice, mai suverane și mai competitive.

Așteptând să continuăm aceste discuții cu ocazia viitoarei dumneavoastră vizite la Paris, vă rog să primiți, Domnule Președinte, expresia înaltei mele considerații”, a mai menționat Emmanuel Macron.

Ce mesaj a transmis Regele Charles, de Ziua Națională a României

Regele Charles și-a exprimat deschiderea pentru intensificarea colaborării bilaterale și a reiterat aprecierea pentru relațiile deja solide dintre România și Regatul Unit.

Mesajul transmis de Regele Charles:

„Soția mea și cu mine suntem încântați să vă transmitem dumneavoastră, Excelenței Voastre, și poporului României cele mai calde felicitări cu prilejul acestei zile naționale deosebite.

Sunt foarte bucuros că țările noastre împărtășesc legături atât de puternice și aștept cu nerăbdare să consolidăm și mai mult prietenia noastră.

Îmi exprim speranța și dorința fermă ca națiunile noastre să colaboreze pentru a avea un impact pozitiv asupra schimbărilor climatice și problemelor de mediu, care ne afectează pe toți la nivel global.

Soția mea și cu mine vă transmitem cu mare plăcere cele mai bune urări dumneavoastră și tuturor românilor pentru anul care urmează.”, a transmis Regele Charles.