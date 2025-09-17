B1 Inregistrari!
Mesajul ciudat al asasinului. S-a aflat, în sfârșit, motivul real pentru care l-a împușcat pe Charlie Kirk

Mesajul ciudat al asasinului. S-a aflat, în sfârșit, motivul real pentru care l-a împușcat pe Charlie Kirk

Ana Maria
17 sept. 2025, 21:58
Mesajul ciudat al asasinului. S-a aflat, în sfârșit, motivul real pentru care l-a împușcat pe Charlie Kirk
Sursa foto: Hepta / @DPA Images / Utah Governor s Office
Cuprins
  1. Mesajele care dezvăluie motivația
  2. Ce dezvăluiri a făcut mama lui Tyler Robinson
  3. Ce mesaje i-ar fi trimis Tyler Robinson colegului de cameră
  4. Ce au descoperit anchetatorii la locul crimei Tyler Robinson
  5. Ce pedeapsă riscă să primească
  6. De ce era atât de controversat Charlie Kirk

Cazul crimei de la Universitatea Utah Valley continuă să șocheze opinia publică americană, iar noi detalii ies la iveală în urma audierilor din instanță. Marți, procurorii din Utah au prezentat dovezi suplimentare care conturează profilul și motivația lui Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani acuzat că l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kirk în timpul unui discurs public. Documentele aduse în fața judecătorilor arată cu o claritate mult mai mare resorturile emoționale și ideologice care ar fi stat la baza atacului armat.

Mesajele care dezvăluie motivația

În dosarul depus de anchetatori au fost incluse fragmente din conversațiile private pe care Robinson le-a avut cu partenerul său, aflat în proces de tranziție de gen. În aceste mesaje, tânărul își exprima frustrarea profundă față de retorica lui Charlie Kirk, pe care o considera ofensatoare și „toxică” pentru comunitatea LGBTQ+.

„Unele forme de ură nu pot fi negociate”, i-a scris Robinson partenerului său cu doar câteva ore înainte de atac. Pentru procurori, aceste cuvinte reprezintă o dovadă directă a motivației sale, și anume, dorința categorică de a pedepsi discursurile conservatoare pe care le percepea ca fiind instigatoare la ură.

Declarația tânărului a venit imediat după ce Kirk afirmase, în cadrul conferinței de la Universitatea Utah Valley, că „mult prea multe persoane transgender” ar fi implicate în atacuri armate din Statele Unite. Datele oficiale contrazic, însă, această afirmație.

Potrivit Arhivei Violenței cu Arme, doar 0,1% dintre atacurile armate raportate în SUA implică persoane trans.

Ce dezvăluiri a făcut mama lui Tyler Robinson

Povestea a luat o turnură și mai dramatică atunci când mama lui Tyler Robinson a povestit anchetatorilor că fiul său s-a schimbat mult în ultimul an. Potrivit acesteia, tânărul devenise „mai pro-gay și orientat spre drepturile transsexualilor”, ceea ce a dus la o ruptură tot mai vizibilă între el și tatăl său, un republican convins și un susținător al lui Donald Trump la alegerile din 2024.

Mai mult, relația apropiată pe care Robinson o avea cu colegul său de apartament, partener în proces de tranziție de gen, i-ar fi accentuat convingerile și l-ar fi împins să vadă în discursurile conservatoare o amenințare directă la adresa celor dragi.

Tatăl tânărului a recunoscut, ulterior, că arma pe care Robinson a folosit-o când l-a împușcat pe Kirk era foarte probabil să fie aceeași pe care i-o oferise fiului său cadou, fiind el însuși vânător autorizat.

Ce mesaje i-ar fi trimis Tyler Robinson colegului de cameră

Potrivit The Guardian, la scurt timp după incident, Robinson i-ar fi trimis colegului său de cameră mai multe mesaje prin care își asuma fapta. Întrebat direct dacă el este autorul atacului, răspunsul a fost simplu, dar devastator: „Îmi pare rău, dar eu am fost”.

Într-un alt schimb de mesaje, și-a cerut scuze pentru că l-a „implicat” indirect pe coleg, spunând că spera să „păstreze secretul până la bătrânețe”. Astfel de detalii, susțin procurorii, arată nu doar premeditarea faptei, ci și o conștiință clară a consecințelor acesteia.

Ce au descoperit anchetatorii la locul crimei Tyler Robinson

Deși a fugit imediat după atac, Tyler Robinson s-a predat a doua zi autorităților, cu sprijinul unui prieten de familie și al unui polițist local. La locul crimei, anchetatorii au descoperit arma abandonată, pe care au fost găsite probe ADN care îl leagă direct de atac. Coroborate cu mesajele text și mărturiile martorilor, aceste dovezi sunt considerate decisive de către procurori.

Ce pedeapsă riscă să primească

Cazul a intrat acum într-o fază critică. Procurorii din Utah au anunțat că vor cere pedeapsa capitală, invocând gravitatea faptei, caracterul public al atacului și motivația de ură ideologică. În același timp, avocații apărării pregătesc o strategie prin care ar putea invoca probleme psihice și presiunea mediului familial, pentru a reduce pedeapsa, potrivit Cancan.

De ce era atât de controversat Charlie Kirk

Asasinarea lui Charlie Kirk a zguduit scena politică americană și a reaprins dezbaterile legate de libertatea de exprimare, limitele discursului public și radicalizarea tinerilor. Charlie Kirk, fondator al organizației conservatoare Turning Point USA, era una dintre vocile cele mai controversate ale dreptei americane, adesea criticat pentru discursurile sale despre comunitatea LGBTQ+ și imigrație.

Pentru mulți, moartea sa reprezintă o tragedie națională și un semnal de alarmă asupra pericolelor extremismului și polarizării ideologice. În același timp, cazul ridică întrebări sensibile despre responsabilitatea discursului politic și impactul pe care îl are asupra tinerilor vulnerabili.

Procesul lui Tyler Robinson se anunță unul dintre cele mai urmărite evenimente judiciare din ultimii ani în Statele Unite. Pe lângă pedeapsa pe care o va primi tânărul, verdictul ar putea influența discuțiile viitoare despre libertatea de exprimare, protecția minorităților și aplicarea pedepsei capitale în cazuri cu motivație ideologică.

