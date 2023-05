Mesajul lui Klaus Iohannis pentru noul președinte al Letoniei

Președintele Klaus Iohannis i-a urmat „mult succes” noului său omolog din Letonia, Edgars Rinkevics, care a fost ales în funcție, miercuri, de parlamentul de la Riga.

Președintele României spune că legăturile țării noastre sunt „excelente” și s-a arătat nerăbdător să colaboreze cu oficialul leton.

„Felicitări, Edgars Rinkevics, pentru că ați fost ales Președinte al Letoniei! Vă doresc mult succes şi aştept cu nerăbdare să lucrăm împreună la dezvoltarea în continuare a legăturilor excelente dintre România şi Letonia şi la consolidarea coordonării noastre în calitate de parteneri în cadrul NATO, Uniunea Europeană şi forurile regionale!”, a scris Klaus Iohannis, miercuri, pe Twitter.

Edgar Rinkevics (49 de ani) a fost ministru de externe al Letoniei din 2011, iar miercuri a fost ales de parlamentul leton în funcția de președinte al statului. El își va reprezenta țara la Summitul NATO de la Vilnius din luna iulie, potrivit .

Congratulations, Edgars Rinkēvičs , on your election as President of ! I wish you every success and I look forward to working together on further developing excellent 🇷🇴-🇱🇻 ties and enhancing our coordination as partners within , 🇪🇺 & regional fora!

