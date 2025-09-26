B1 Inregistrari!
Se introduce un abonament pentru Facebook și Instagram / Ce se va întâmpla cu utilizatorii care nu vor plăti

George Lupu
26 sept. 2025, 23:42
Sursa foto: Dreamstime
Cuprins
  1. În ce constă abonamentul pentru Facebook și Instagram
  2. Reclame personalizate
  3. Ce se va întâmpla dacă utilizatorii nu plătesc

Utilizatorii de Facebook și Instagram vor putea în curând să se bucure de platformele de socializare fără a vedea nicio reclamă – contra cost.

În ce constă abonamentul pentru Facebook și Instagram

Meta, care deține ambele platforme, precum și Threads și WhatsApp, a anunțat astăzi planuri de a introduce un serviciu de abonament fără reclame.

Utilizatorii web vor plăti 2,99 lire sterline pe lună, iar utilizatorii de telefoane mobile 3,99 lire sterline pe lună pentru a putea naviga pe Doomscroll fără a vedea reclame.

Dacă conturile sunt conectate, utilizatorii trebuie să plătească o singură taxă lunară.

Utilizatorii de telefoane vor plăti mai mult din cauza taxelor de abonament percepute de Apple și Alphabet, care deține Google.

Reclamele de pe ambele platforme sunt de obicei introduse în feed-urile utilizatorilor și marcate ca „sponsorizate”.

Reclamele sunt, de asemenea, introduse în Stories de pe Facebook și Instagram, precum și în funcția de videoclipuri scurte de pe Instagram, Reels.

Cu aproximativ opt milioane de agenți de publicitate numai pe Facebook, aceste reclame nu sunt înghesuite la întâmplare în feed-uri – sunt „personalizate”, potrivit Metro.

Reclame personalizate

Aceasta înseamnă că reclamele afișate sunt adaptate intereselor dvs., lucru pe care Meta îl face utilizând date personale.

Meta a declarat într-un comunicat de presă de astăzi că versiunea fără reclame va fi lansată în „săptămânile următoare”.

A adăugat: „Acest lucru le va oferi persoanelor din Marea Britanie posibilitatea de a alege între a continua să utilizeze Facebook și Instagram gratuit cu reclame personalizate sau a se abona pentru a nu mai vedea reclame.”

Autoritățile de reglementare se tem că reclamele personalizate încalcă confidențialitatea utilizatorilor. „Vom notifica utilizatorii din Marea Britanie cu vârsta peste 18 ani că au opțiunea de a se abona la Facebook și Instagram contra cost pentru a utiliza aceste servicii fără a vedea reclame.” „Notificarea va putea fi respinsă inițial, permițând utilizatorilor existenți timp să își analizeze opțiunile înainte de a fi necesară o decizie.”

Ce se va întâmpla dacă utilizatorii nu plătesc

Dacă utilizatorii nu plătesc, Meta va continua să le afișeze reclame, deși vor putea „să își controleze experiențele publicitare” în setările contului.

Utilizatorii acordă Meta permisiunea legală de a colecta datele lor pentru publicitate personalizată după ce acceptă acordul extins de utilizare a companiei pentru a obține acces la serviciile Meta.

Termenii spun: „Utilizăm datele dvs. personale, cum ar fi informații despre activitatea și interesele dvs., pentru a vă afișa reclame personalizate și conținut sponsorizat care ar putea fi mai relevant pentru dvs.”

Însă modelul de afaceri bazat pe publicitate al Meta a fost analizat în ultimii ani de autoritățile de reglementare, care spun că obligă utilizatorii să accepte reclame personalizate.

Autoritățile de reglementare au declarat că Instagram și Facebook sunt atât de utilizate pe scară largă încât oamenii trebuie să aleagă fie să își transmită datele, fie să nu fie în aplicații.

