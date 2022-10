Migranți loviți cu bastoane în largul Mării Egee. Femei și copii țipă disperați, în timp ce Garda de Coastă turcă le împinge barca spre Grecia

Ministerul grec al Imigrării a postat pe Twitter imagini dure filmate în largul Mării Egee, care arată cum Garda de Coastă turcă lovește migranți cu bastoane. Copii mici și femei țipă disperați, în timp ce barca le este împinsă spre Grecia, arată .

Filmarea dramatică a fost distribuită pe rețelele de socializare de Notis Mitarakis, ministrul grec al Imigrării, care vorbește despre o încălcare a dreptului internațional și a Declarației comune a Uniunii Europene cu Turcia.

Footage from Turkish coastguard violently pushing forward migrants to Greece, in violation of international law and the EU joint statement. This video was filmed by a refugee who was saved by 🇬🇷. It is further proof of the instrumentalization of migration flows by 🇹🇷

