Miliardarul Elon Musk a reacționat după ce Călin Georgescu a fost dus la audieri: „Asta e o mizerie” (VIDEO)

Miliardarul american Elon Musk, un apropiat al președintelui SUA, Donald Trump, a reacționat după ce Călin Georgescu a fost ridicat de polițiști și condus la Parchet pentru audieri.

Elon Musk a criticat dur acțiunea autorităților române:

„Tocmai l-au arestat pe omul care a câștigat cele mai multe voturi la alegerile prezidențiale din România. Asta e o mizerie”, a scris Musk pe X.

They just arrested the person who won the most votes in the Romanian presidential election. This is messed up.

— Elon Musk (@elonmusk)