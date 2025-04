Ministrul Hurezeanu s-a întâlnit oficial cu secretarul de stat american Rubio

Ministrul de externe Emil Hurezeanu s-a întâlnit cu secretarul de stat al SUA Marco Rubio la reuniunea miniștrilor de externe din NATO de la Bruxelles.

„Un schimb bun de replici între ministrul Hurezeanu și secretarul de stat Rubio. Suntem Gata să lucrăm împreună pentru a promova Parteneriatul nostru strategic în beneficiul popoarelor noastre”, potrivit unei postări pe X a MAE.

Acesta este primul contact la nivel înalt între SUA și România, după ce Donald Trump a revenit la Casa Albă.

A good exchange between 🇷🇴 Minister Hurezeanu and 🇺🇸 . Ready to work together to advance our Strategic Partnership for the benefit of our peoples.

