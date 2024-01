Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, spune că „regimul” lui Zelenski nu vrea pace

Într-un tweet al ambasadei Rusiei în Marea Britanie, Serghei Lavrov este citat: „Trebuie să spunem că regimul lui Zelenski nu este înclinat să facă pace. Reprezentanții săi gândesc în termeni de război și recurg la o retorică extrem de agresivă. Nu se vorbește despre încetarea ostilităților.”

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy)