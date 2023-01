UPDATE: Cel puțin 18 persoane au murit și alte 29 au fost rănite în accidentul de elicopter din regiunea Kiev. Ministrul ucrainean de interne și trei copii, printre cei decedați (FOTO, VIDEO)

UPDATE, 18 ianuarie, ora 11.20: Guvernatorul regiunii Kiev, Oleksiy Kuleba, a anunțat că bilanțul personelor care au murit în din orașul Brovary a crescut la 18. În incident și-a pierdut viața și ministrul ucrainean al afacerilor interne, transmite .

„Tragedie la Brovary. Numărul victimelor a crescut. La 10.30 AM – 18 morți, inclusiv trei copii. Se știe de 29 de răniți, inclusiv 15 copii. Victimelor le este acordată toată asistența necesară. Toate serviciile de urgență sunt la fața locului”, a declarat Oleksiy Kuleba.

Știrea inițială: Un număr de 16 persoane, printre care ministrul ucrainean al afacerilor interne, Denys Monastyrskyy, și alți oficiali ai instituției, au murit, miercuri, după ce un elicopter s-a prăbușit în orașul Brovary din regiunea Kiev, a anunțat șeful poliției naționale ucrainene, potrivit .

Autoritățile ucrainene anunțaseră anterior că un elicopter s-a prăbușit, miercuri, în apropierea unei grădinițe și a clădirilor rezidențiale din Brovary, oraș aflat în regiunea Kiev, potrivit .

Născut în 1980, Denys Monastyrskyy fusese numit în fruntea Ministerului ucrainean de interne în iulie 2021, arată datele prezentate de instituția pe care o conducea.

Printre cele 16 persoane care au murit în incident sunt și doi copii, iar alți 10 au fost transportați la spital, au precizat oficialii ucraineni.

„În orașul Brovary, un elicopter a căzut lângă o grădiniță și o clădire de locuințe. La momentul tragediei, copiii și angajații instituției se aflau în grădiniță. În acest moment, toată lumea a fost evacuată. Există victime. Ambulanța, poliția și pompierii intervin la locul accidentului”, declara guvernatorul regiunii Kiev, Oleksiy Kuleba.

