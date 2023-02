Mississippi: Atac armat soldat cu 6 morți. Criminalul și-a împușcat fosta soție

Atac armat într-un orăşel din Mississippi, SUA, vineri. Şase persoane au fost ucise de un bărbat care a deschis focul într-un magazin al unei benzinării şi în mai multe case. Printre victime se află și fosta soție a ucigașului, scrie

Masacrul din Arkabutla a început într-o benzinărie, unde ucigașul a împușcat un bărbat cu care nu avea nicio legătură aparentă, a declarat șeriful Brad Lance. Ulterior, a intrat într-o casă din apropiere Și a împușcat o femeie.

Criminalul a mers apoi într-o altă casă şi a ucis alte două persoane. Ulterior, a împușcat alte două persoane, una în interiorul unei mașini și una pe șosea, nu departe de propria casă. Ultimele două victime au fost identificate ca fiind muncitori ai unui șantier din apropiere.

Şirul crimelor s-a oprit după ce un agent de poliție a zărit o maşină care se potrivea cu descrierea celei a suspectului şi s-a angajat într-o urmărire. Cursa s-a terminat în aleea unei case suspectul unde a fost reţinut. Bărbatul avea asupra sa o pușcă și două pistoale. Numele acestuia este Richard Dale Crum și are 52 de ani.

🚨Six dead in a series of shootings in Tate County, Mississippi today. 52 year-old Richard Dale Crum was arrested with two handguns and a shotgun after shooting people in three different locations. Developing story.

