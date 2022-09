„Moarte dictatorului!”. Proteste în Iran după ce o tânără a fost omorâtă în bătaie de ”poliția moralității” pentru că nu purta corect hijabul (VIDEO)

Mai multe proteste au izbucnit în Iran după ce o tânără kurdă în vârstă de 22 de ani de ”poliția moralității” pentru că nu purta corect hijabul. Revolta a început întâi în mediul online, unde s-au distribuit în valuri clipuri cu alte femei agresate, apoi s-a mutat pe străzi.

Oamenii s-au strâns întâi în fața spitalului Kasra din Teheran, acolo unde a murit Mahsa Amini. ONG-urile au retalat că forțele de securitate au atacat mulțimea cu spray paralizant și au arestat mai mulți manifestanți, informează

Trupul fetei a fost transportat în provincia sa de origine, în Kurdistanul iranian, pentru a fi înmormântat. Soma Rostami, membră a unei organizații kurde pentru drepturile omului, a acuzat că familia a fost forțată să o înmormânteze pe fată fără ceremonii pentru a preveni alte tensiuni.

Women of Iran-Saghez removed their headscarves in protest against the murder of Mahsa Amini 22 Yr old woman by hijab police and chanting:

death to dictator!

Removing hijab is a punishable crime in Iran. We call on women and men around the world to show solidarity.

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih)