B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » S-a terminat întâlnirea dintre Trump și Zelenski. Ce se întâmplă cu războiul din Ucraina. Zelenski e tot nemulțumit și critică SUA, NATO și Europa

S-a terminat întâlnirea dintre Trump și Zelenski. Ce se întâmplă cu războiul din Ucraina. Zelenski e tot nemulțumit și critică SUA, NATO și Europa

Adrian A
22 ian. 2026, 16:34
S-a terminat întâlnirea dintre Trump și Zelenski. Ce se întâmplă cu războiul din Ucraina. Zelenski e tot nemulțumit și critică SUA, NATO și Europa
Președinții Donald Trump (SUA) și Volodimir Zelenski (Ucraina). Sursa foto: Hepta - Ukraine Presidency via Bestimage
Cuprins
  1. Trump și Zelenski, nimic nou
  2. Zelenski, tot nemulțumit

Foarte releaxat, Donald Trump a declarat că întâlnirea sa cu  Volodimir Zelenski la Davos a fost „foarte bună” și că mesajul său către președintele rus Vladimir Putin este că războiul din Ucraina trebuie să înceteze. Mult mai supărat a ieșit Zelenski care a acuzat că nu s-a făcut nimic pentru a-l opri pe Putin.

Trump și Zelenski, nimic nou

Volodimir Zelenski și Donald Trump s-au întâlnit la Davos. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președinte american Donald Trump s-au întâlnit joi după-amiază în marja Forumului Economic Mondial, într-un context tensionat, în încercarea de a explora o posibilă soluție negociată pentru conflictul din Ucraina.

Trump a ieșit destul de relaxat de la discuții și a declarat că discuția a fost una bună. Și i-a transmis public lui Vladimir Putin că trebuie să oprească războiul împotriva Ucrainei.

„Am avut o întâlnire foarte bună cu președintele Zelenskyy, toată lumea vrea ca războiul să se termine. Vom vedea ce se va întâmpla. Ne întâlnim cu Rusia, întâlnirea va avea loc mâine și ne vom întâlni cu președintele Putin.”, a declarat Donald Trump.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele lui Trump, sunt cei care urmează să se întâlnească vineri, la Moscova, cu președintele rus Vladimir Putin pentru discuții privind Ucraina. Kremlinul a anunțat că va oferi informații după întâlnire.

Zelenski, tot nemulțumit

Volodimir Zelenski nu a părut deloc mulțumit de discuțiile cu Trump. Președintele ucrainean a criticat și Europa, și NATO, și SUA.

„Putin a reușit, din păcate, să oprească Europa. În momentul acesta nu este niciun progres în justiție față de agresiunea Rusiei. Europa nu a ales nici măcar o locație pentru acest tribunal special. Adeseori în Europa este ceva mai important decât asta.

Marea Britanie și Franța sunt gata să-și angajeze forțele terestre. Toată lumea are o atitudine pozitivă, însă nicio garanție de securitate nu va funcționa fără Statele Unite. De ce poate președintele Trump să oprească petrolieze venezuelene, și în Europa nu?

Petrolul trebuie confiscat. dacă Putin nu mai are finanțe, nu mai există război în Europa. Europa are nevoie de forțe armate europene unite care să apere Europa. Nimeni nu a văzut Alianța NATO în acțiune cu adevărat. Dacă mâine sunt lovite Polonia sau Finlanda. Dacă SUA nu va apăra? Dacă nu o face?

Să ținem minte că ce se întâmplă la Moscova vom deveni toți. Toată lumea vede cum Rusia încearcă să ne îngenuncheze poporul. Astăzi Ucraina trăiește la -25 de grade Celsius. Rusia primește componente de la Europa, SUA și chiar Taiwan.

Nu ar fi oare mai simplu și mai ușor să tăiem producția Rusiei de rachete? Sau chiar să distrugem locațiile de producție? Rachetele rusești sunt încă aici și trebuie să găsim acele fabrici care le produc. Ni s-a spus că nu vorbim aici de rachetele Tomahawk, să nu distrugem atmosfera. În Europa sunt nesfârșite lucruri nespuse. Și prea des europenii se întorc unii împotriva celorlalți.

Aceste lucruri să presupunem că se schimbă. Președintele Trump nu se schimbă. El iubește cine e el.

Sper că America să fie în continuare alături de noi, iar Europa trebuie să fie unită. Sunte gata să vă ajutăm să fiți mai puternici decât sunteți aici. Ne trebuie acea forță pentru a ne apăra independența. Dar și voi aveți nevoie de independența Ucrainei. Trebuie să acționăm concret, la timp.

Mulți oameni cred că cumva lucrurile se rezolvă de la sine. Nu putem să ne bazăm pe acest poate. Este vorba de această capacitate de a opri răzbpoiale prin acțiune. Haideți să încetăm această zi a cârtiței!, a declarat Volodimir Zelenski, supărat că în ultima perioadă nu a mai fost vorba despre el, ci despre alții.

Tags:
Citește și...
Nominalizările la Oscar 2026 au fost anunțate oficial! Nimeni nu se aștepta la asta: un film face istorie cu 16 selecții
Externe
Nominalizările la Oscar 2026 au fost anunțate oficial! Nimeni nu se aștepta la asta: un film face istorie cu 16 selecții
Accidente feroviare în lanț zguduie Spania. A avut loc o nouă coliziune. Cum s-a produs incidentul (FOTO, VIDEO)
Externe
Accidente feroviare în lanț zguduie Spania. A avut loc o nouă coliziune. Cum s-a produs incidentul (FOTO, VIDEO)
Ciclonul Harry a făcut ravagii în Italia. A avut intensitatea unui uragan. Care au fost cele mai afectate regiuni (VIDEO)
Externe
Ciclonul Harry a făcut ravagii în Italia. A avut intensitatea unui uragan. Care au fost cele mai afectate regiuni (VIDEO)
Moțiunea împotriva Ursulei von der Leyen a căzut. Extremiștii nu au avut nicio șansă să o dea jos pe șefa Comisiei Europene
Externe
Moțiunea împotriva Ursulei von der Leyen a căzut. Extremiștii nu au avut nicio șansă să o dea jos pe șefa Comisiei Europene
Donald Trump, la Davos: „Odată ce Consiliul Păcii va fi format, putem face aproape orice vrem”. Ce mesaj le-a transmis celor prezenți la lansare
Externe
Donald Trump, la Davos: „Odată ce Consiliul Păcii va fi format, putem face aproape orice vrem”. Ce mesaj le-a transmis celor prezenți la lansare
Alunecări de teren și persoane dispărute în Noua Zeelandă după ploi torențiale devastatoare. Ce se știe despre operațiunile de salvare (FOTO)
Externe
Alunecări de teren și persoane dispărute în Noua Zeelandă după ploi torențiale devastatoare. Ce se știe despre operațiunile de salvare (FOTO)
Spion rus condamnat la închisoare într-o țară NATO. Cum se înscrie acest caz în contextul amenințărilor din estul Europei
Externe
Spion rus condamnat la închisoare într-o țară NATO. Cum se înscrie acest caz în contextul amenințărilor din estul Europei
Ce presupune acordul SUA-Danemarca privind Groenlanda, anunțat de Trump, și ce rol va avea sistemul antirachetă Golden Dome (Axios)
Externe
Ce presupune acordul SUA-Danemarca privind Groenlanda, anunțat de Trump, și ce rol va avea sistemul antirachetă Golden Dome (Axios)
Franța îl acuză de fake news pe Donald Trump. Ce afirmații a făcut liderul american, la Davos, despre Emmanuel Macron
Externe
Franța îl acuză de fake news pe Donald Trump. Ce afirmații a făcut liderul american, la Davos, despre Emmanuel Macron
Evacuare de urgență la Davos după izbucnirea unui incendiu în apropierea Forumului Mondial. Ce s-a întâmplat în orele de după discursul lui Trump (FOTO, VIDEO)
Externe
Evacuare de urgență la Davos după izbucnirea unui incendiu în apropierea Forumului Mondial. Ce s-a întâmplat în orele de după discursul lui Trump (FOTO, VIDEO)
Ultima oră
17:36 - Anunț de ultimă oră pentru clienții Hidroelectrica: Ce se întâmplă cu facturile
17:29 - Nominalizările la Oscar 2026 au fost anunțate oficial! Nimeni nu se aștepta la asta: un film face istorie cu 16 selecții
17:14 - Noul șef al AEP propune modificarea legislației electorale. Adrian Țuțuianu s-a întâlnit cu reprezentanți ai societății civile
16:44 - Alertă pentru pensionari: Cine riscă să rămână fără pensie până pe 31 martie
16:42 - Zmeura de aur 2026. Cele mai neinspirate producții cinematografice vor fi „recompensate” pe 14 martie
16:36 - Construcția unei case în 2026 costă mai mult ca oricând. Prețurile reale pentru 100 mp îi șochează pe români
15:58 - Protestatarii l-au așteptat pe Ilie Bolojan cu pietre. Ce l-a sfătuit SPP-ul? Dezvăluirile șefului CJ Botoșani: „Vă dau o poză!” (VIDEO)
15:54 - Caz cutremurător în Marea Britanie! O femeie a fost ținută captivă timp de 25 de ani în propria casă
15:42 - Newsweek: Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în februarie? Calendar complet
15:36 - Zeci de plângeri penale împotriva anulării alegerilor de anul trecut. Acuzații de crime împotriva umanității. Se cer despăgubiri de un milion de euro.