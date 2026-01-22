S-a terminat întâlnirea dintre Trump și Zelenski. Ce se întâmplă cu războiul din Ucraina. Zelenski e tot nemulțumit și critică SUA, NATO și Europa

Foarte releaxat, Donald Trump a declarat că întâlnirea sa cu Volodimir Zelenski la Davos a fost „foarte bună” și că mesajul său către președintele rus Vladimir Putin este că războiul din Ucraina trebuie să înceteze. Mult mai supărat a ieșit Zelenski care a acuzat că nu s-a făcut nimic pentru a-l opri pe Putin.

Trump și Zelenski, nimic nou

Volodimir Zelenski și Donald Trump s-au întâlnit la Davos. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președinte american Donald Trump s-au întâlnit joi după-amiază în marja Forumului Economic Mondial, într-un context tensionat, în încercarea de a explora o posibilă soluție negociată pentru conflictul din Ucraina.

Trump a ieșit destul de relaxat de la discuții și a declarat că discuția a fost una bună. Și i-a transmis public lui Vladimir Putin că trebuie să oprească războiul împotriva Ucrainei.

„Am avut o întâlnire foarte bună cu președintele Zelenskyy, toată lumea vrea ca războiul să se termine. Vom vedea ce se va întâmpla. Ne întâlnim cu Rusia, întâlnirea va avea loc mâine și ne vom întâlni cu președintele Putin.”, a declarat .

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele lui Trump, sunt cei care urmează să se întâlnească vineri, la Moscova, cu președintele rus Vladimir Putin pentru discuții privind Ucraina. Kremlinul a anunțat că va oferi informații după întâlnire.

Zelenski, tot nemulțumit

Volodimir Zelenski nu a părut deloc mulțumit de discuțiile cu Trump. Președintele ucrainean a criticat și Europa, și NATO, și SUA.

„Putin a reușit, din păcate, să oprească Europa. În momentul acesta nu este niciun progres în justiție față de agresiunea Rusiei. Europa nu a ales nici măcar o locație pentru acest tribunal special. Adeseori în Europa este ceva mai important decât asta.

Marea Britanie și Franța sunt gata să-și angajeze forțele terestre. Toată lumea are o atitudine pozitivă, însă nicio garanție de securitate nu va funcționa fără Statele Unite. De ce poate președintele Trump să oprească petrolieze venezuelene, și în Europa nu?

Petrolul trebuie confiscat. dacă Putin nu mai are finanțe, nu mai există război în Europa. Europa are nevoie de forțe armate europene unite care să apere Europa. Nimeni nu a văzut Alianța NATO în acțiune cu adevărat. Dacă mâine sunt lovite Polonia sau Finlanda. Dacă SUA nu va apăra? Dacă nu o face?

Să ținem minte că ce se întâmplă la Moscova vom deveni toți. Toată lumea vede cum Rusia încearcă să ne îngenuncheze poporul. Astăzi Ucraina trăiește la -25 de grade Celsius. Rusia primește componente de la Europa, SUA și chiar Taiwan.

Nu ar fi oare mai simplu și mai ușor să tăiem producția Rusiei de rachete? Sau chiar să distrugem locațiile de producție? Rachetele rusești sunt încă aici și trebuie să găsim acele fabrici care le produc. Ni s-a spus că nu vorbim aici de rachetele Tomahawk, să nu distrugem atmosfera. În Europa sunt nesfârșite lucruri nespuse. Și prea des europenii se întorc unii împotriva celorlalți.

Aceste lucruri să presupunem că se schimbă. Președintele Trump nu se schimbă. El iubește cine e el.

Sper că America să fie în continuare alături de noi, iar Europa trebuie să fie unită. Sunte gata să vă ajutăm să fiți mai puternici decât sunteți aici. Ne trebuie acea forță pentru a ne apăra independența. Dar și voi aveți nevoie de independența Ucrainei. Trebuie să acționăm concret, la timp.

Mulți oameni cred că cumva lucrurile se rezolvă de la sine. Nu putem să ne bazăm pe acest poate. Este vorba de această capacitate de a opri răzbpoiale prin acțiune. Haideți să încetăm această zi a cârtiței!„, a declarat , supărat că în ultima perioadă nu a mai fost vorba despre el, ci despre alții.