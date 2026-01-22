O serie de accidente feroviare produse în ultimele zile în Spania a readus în atenție siguranța infrastructurii și vulnerabilitățile rețelei de transport. Cel mai recent incident, petrecut în sud-estul țării, a implicat un tren de navetiști și o macara de construcții.

Ce s-a întâmplat la Cartagena și cum s-a produs impactul

Accidentul a avut loc în orașul Cartagena, din regiunea Murcia, unde un tren de navetiști s-a izbit de o macara aflată pe calea ferată. Potrivit informațiilor difuzate de televiziunea publică TVE și preluate de , mai multe persoane au fost rănite, una dintre victime fiind în stare gravă.

Operatorul feroviar spaniol Adif a anunțat ulterior că traficul a fost suspendat pe linia respectivă, invocând o situație neobișnuită apărută pe traseu. Compania a transmis pe platforma X că incidentul a fost cauzat de „intruziunii pe ecartament a unei macarale care nu aparţinea operaţiunii feroviare”.

JUST IN: Commuter train crashes into construction crane in Cartagena, Spain; the third rail accident in Spain this week — Rapid Report (@RapidReport2025)

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare privind modul în care utilajul a ajuns pe șine, iar o anchetă este așteptată să stabilească eventualele responsabilități, raportează știripesurse.ro.

De ce accidentul vine într-un context feroviar deja tensionat

Coliziunea de la Cartagena nu este un caz izolat, ci se produce la scurt timp după alte evenimente grave din rețeaua feroviară spaniolă. Duminică, în regiunea Andaluzia, două trenuri de mare viteză s-au ciocnit mortal, bilanțul fiind de cel puțin 43 de morți.

Acest lanț de incidente a alimentat îngrijorările publice privind starea infrastructurii și procedurile de siguranță aplicate pe diverse tronsoane feroviare. Specialiștii atrag atenția că succesiunea accidentelor într-un interval scurt ridică semne de întrebare serioase.

Ce s-a întâmplat în Catalonia și care este bilanțul victimelor

Un alt , unde un tren suburban a lovit un zid de sprijin prăbușit peste șine. Protecția Civilă din Catalonia a anunțat că mai multe persoane au fost rănite, iar una și-a pierdut viața.

„Sunt patru răniţi grav şi o persoană care a murit”, a declarat jurnaliştilor şeful operaţiunilor de intervenţie ale pompierilor catalani, Claudi Gallardo.

Operatorul feroviar Rodalies de Catalunya a precizat că persoana decedată era angajat al companiei, iar presa locală a relatat că este vorba despre mecanicul de locomotivă.

„Un zid de sprijin s-a prăbuşit peste calea ferată, provocând un accident care a implicat un tren de pasageri”, a transmis anterior Protecţia Civilă pe X, referindu-se la incidentul din orașul Gelida.

Care a fost cel mai grav accident feroviar amintit de autorități

Într-un context mai amplu, autoritățile au reamintit și unul dintre cele mai dramatice accidente feroviare din Spania modernă. a dus la moartea a cel puțin 39 de persoane, într-un eveniment cu impact major pe data de 19 ianuarie 2026.

Vagoanele deraiate s-au izbit de un tren care circula din sens opus, provocând ieșirea acestuia de pe șine și prăbușirea pe un terasament. Accidentul s-a produs în apropiere de localitatea Adamuz, din provincia Cordoba, la aproximativ 360 de kilometri sud de Madrid.