B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan salută reducerea tensiunilor dintre UE și Donald Trump: „Avem nevoie de această relaţie transatlantică, Europa şi România”

Nicușor Dan salută reducerea tensiunilor dintre UE și Donald Trump: „Avem nevoie de această relaţie transatlantică, Europa şi România”

Adrian Teampău
22 ian. 2026, 20:59
Nicușor Dan salută reducerea tensiunilor dintre UE și Donald Trump: „Avem nevoie de această relaţie transatlantică, Europa şi România”
Nicușor Dan sursa foto: Captura video
Cuprins
  1. Mesajul lui Nicușor Dan de la Bruxelles
  2. Reuniune de urgență a șefilor de stat la Bruxelles

Președintele Nicușor Dan a declarat, înainte de reuniunea Consiliului European, de la Bruxelles, că tensiunile dintre Uniunea Europeană și Donald Trump s-au mai redus. Iar acest lucru este pozitiv.

Mesajul lui Nicușor Dan de la Bruxelles

Președintele României participă, în această seară la reuniunea informală a Consiliului European, convocată la Bruxelles. Cu acest prilej, Nicușor Dan a apreciat ca bună detensionarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Donald Trump.

„Este un Consiliu European informal care are ca obiect relația transatlantică, și asta are mai multe componente, cum intuiți: Groenlanda, tarife, Ucraina – foarte important – posibil să discutăm și de Mercosur. ;esajul meu general este că avem nevoie de această relație transatlantică, Europa și România, și că e foarte bine că, așa cum cumva anticipam, în urma dialogului, o oarecare escaladare care se produsese s-a diminuat și am revenit în parametri normali”, a explicat Nicușor Dan.

Șeful statului a transmis că mesajul său general este că avem nevoie de relaţia transatlantică, Europa şi România. El a precizat că este foarte bine că, în urma dialogului, s-a revenit în parametri normali.

„Mesajul meu general este că avem nevoie de această relaţie transatlantică, Europa şi România şi că e foarte bine că, aşa cum cumva anticipam, în urma dialogului, o oarecare escaladare care se produsese s-a diminuat şi am revenit în parametri normali”, a spus şeful statului la sosirea la Bruxelles, pentru reuniunea extraordinară a Consiliului European”, a mai precizat șeful statului.

Reuniune de urgență a șefilor de stat la Bruxelles

În marja reuniunii de la Bruxelles, Nicușor Dan a făcut referire și la invitația pe care a primit-o pentru a face parte din Consiliul pentru Pace înființat de Donald Trump. Potrivit spuselor sale, înainte de a da un răspuns, este nevoie de o analiză amănunțită a documentului propus.

„O să discutăm după, mai în detaliu, toate lucrurile astea. Vă dați seama că nu e vorba de o chestiune simplă, e vorba de o Cartă care angajează statul român într-o chestiune internațională și trebuie să fie făcută o analiză a raportului dintre drepturile și obligațiile care ar rezulta din această Cartă cu toate celelalte carte, Carta ONU, de exemplu, la care România este parte. Cam asta e”, a declarat președintele

Șefii de stat şi de guvern din statele membre ale Uniunii Europene (UE) participă joi seara la Bruxelles, la un summit extraordinar. Discuțiile au drept scop conturarea unui răspuns comun la încercările SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei, a informat un purtător de cuvânt al preşedintelui Consiliului European.

„Poziția României este că, pe de o parte, evident, suveranitatea este ceva important care ține de dreptul internațional, și, pe de altă parte, orice chestiuni care țin de Apărare, care sunt legitime, trebuie purtate, mai ales în contextul în care e vorba de două țări naționale, trebuie purtate prin dialog”, a spus președintele pe acest subiect.

Tags:
Citește și...
Traian Băsescu știe când se vor îmbunătăți relațiile cu SUA. De ce nu este Trump interesat de România (VIDEO)
Politică
Traian Băsescu știe când se vor îmbunătăți relațiile cu SUA. De ce nu este Trump interesat de România (VIDEO)
Acordul Mercosur explicat de Traian Băsescu. De ce este un lucru bun pentru România (VIDEO)
Politică
Acordul Mercosur explicat de Traian Băsescu. De ce este un lucru bun pentru România (VIDEO)
Băsescu îi dă dreptate Maiei Sandu referitor la referendumul privind unirea cu România: „În momentul de față nu sunt 51% dintre cetățenii moldoveni care să dorească acest lucru” (VIDEO)
Politică
Băsescu îi dă dreptate Maiei Sandu referitor la referendumul privind unirea cu România: „În momentul de față nu sunt 51% dintre cetățenii moldoveni care să dorească acest lucru” (VIDEO)
Traian Băsescu îi dă dreptate lui Nicușor Dan. Ce spune despre felul în care președintele a tratat invitația lui Donald Trump (VIDEO)
Politică
Traian Băsescu îi dă dreptate lui Nicușor Dan. Ce spune despre felul în care președintele a tratat invitația lui Donald Trump (VIDEO)
Donald Trump și-a creat o jucărie. Cum vede Traian Băsescu înființarea Consiliului pentru Pace (VIDEO)
Politică
Donald Trump și-a creat o jucărie. Cum vede Traian Băsescu înființarea Consiliului pentru Pace (VIDEO)
Noul șef al AEP propune modificarea legislației electorale. Adrian Țuțuianu s-a întâlnit cu reprezentanți ai societății civile
Politică
Noul șef al AEP propune modificarea legislației electorale. Adrian Țuțuianu s-a întâlnit cu reprezentanți ai societății civile
Protestatarii l-au așteptat pe Ilie Bolojan cu pietre. Ce l-a sfătuit SPP-ul? Dezvăluirile șefului CJ Botoșani: „Vă dau o poză!” (VIDEO)
Politică
Protestatarii l-au așteptat pe Ilie Bolojan cu pietre. Ce l-a sfătuit SPP-ul? Dezvăluirile șefului CJ Botoșani: „Vă dau o poză!” (VIDEO)
Suveranism cu excepții? Cum explică George Simion scena tortului în forma Groenlandei cu steagul SUA: „Nu puteam evita”
Politică
Suveranism cu excepții? Cum explică George Simion scena tortului în forma Groenlandei cu steagul SUA: „Nu puteam evita”
Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat, doar pentru unii. Ce categorii de „speciali” vor beneficia în continuare. Proiectul, pe masa Guvernului Bolojan
Politică
Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat, doar pentru unii. Ce categorii de „speciali” vor beneficia în continuare. Proiectul, pe masa Guvernului Bolojan
Ce țări merg la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Pe cine a chemat președintele SUA și cine a zis „DA”
Politică
Ce țări merg la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Pe cine a chemat președintele SUA și cine a zis „DA”
Ultima oră
22:09 - Muncitor român abandonat în Germania. A murit după două zile de suferință, fără ajutor medical
22:05 - Dublă tragedie pentru Ioana Ginghină! Vedeta a rămas fără job și este în doliu chiar la început de an
21:51 - Inteligența artificială schimbă regulile în universități. Ce obligații noi au studenții din România
21:33 - Consiliul European de la Bruxelles. Emmanuel Macron laudă zidul Europei Unite care i-a făcut față lui Trump
21:02 - Elon Musk a șocat audiența de la Davos cu predicții despre viitor: Roboții vor fi mai numeroși decât oamenii
20:47 - Cutremur la Antena 1: Ce emisiune riscă să fie scoasă din grilă
20:33 - Traian Băsescu știe când se vor îmbunătăți relațiile cu SUA. De ce nu este Trump interesat de România (VIDEO)
20:15 - Cât de sigură e cea pe care o bei zilnic. Diferențele reale dintre varianta de la robinet și cea îmbuteliată
20:03 - Acordul Mercosur explicat de Traian Băsescu. De ce este un lucru bun pentru România (VIDEO)
19:41 - Băsescu îi dă dreptate Maiei Sandu referitor la referendumul privind unirea cu România: „În momentul de față nu sunt 51% dintre cetățenii moldoveni care să dorească acest lucru” (VIDEO)