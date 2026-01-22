Președintele Nicușor Dan a declarat, înainte de reuniunea Consiliului European, de la Bruxelles, că tensiunile dintre Uniunea Europeană și Donald Trump s-au mai redus. Iar acest lucru este pozitiv.

Mesajul lui Nicușor Dan de la Bruxelles

participă, în această seară la reuniunea informală a , convocată la Bruxelles. Cu acest prilej, Nicușor Dan a apreciat ca bună detensionarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Donald Trump.

„Este un Consiliu European informal care are ca obiect relația transatlantică, și asta are mai multe componente, cum intuiți: Groenlanda, tarife, Ucraina – foarte important – posibil să discutăm și de Mercosur. ;esajul meu general este că avem nevoie de această relație transatlantică, Europa și România, și că e foarte bine că, așa cum cumva anticipam, în urma dialogului, o oarecare escaladare care se produsese s-a diminuat și am revenit în parametri normali”, a explicat Nicușor Dan.

Șeful statului a transmis că mesajul său general este că avem nevoie de relaţia transatlantică, Europa şi România. El a precizat că este foarte bine că, în urma dialogului, s-a revenit în parametri normali.

„Mesajul meu general este că avem nevoie de această relaţie transatlantică, Europa şi România şi că e foarte bine că, aşa cum cumva anticipam, în urma dialogului, o oarecare escaladare care se produsese s-a diminuat şi am revenit în parametri normali”, a spus şeful statului la sosirea la Bruxelles, pentru reuniunea extraordinară a Consiliului European”, a mai precizat șeful statului.

Reuniune de urgență a șefilor de stat la Bruxelles

În marja reuniunii de la Bruxelles, Nicușor Dan a făcut referire și la invitația pe care a primit-o pentru a face parte din înființat de Donald Trump. Potrivit spuselor sale, înainte de a da un răspuns, este nevoie de o analiză amănunțită a documentului propus.

„O să discutăm după, mai în detaliu, toate lucrurile astea. Vă dați seama că nu e vorba de o chestiune simplă, e vorba de o Cartă care angajează statul român într-o chestiune internațională și trebuie să fie făcută o analiză a raportului dintre drepturile și obligațiile care ar rezulta din această Cartă cu toate celelalte carte, Carta ONU, de exemplu, la care România este parte. Cam asta e”, a declarat președintele

Șefii de stat şi de guvern din statele membre ale Uniunii Europene (UE) participă joi seara la Bruxelles, la un summit extraordinar. Discuțiile au drept scop conturarea unui răspuns comun la încercările SUA de a prelua controlul asupra , a informat un purtător de cuvânt al preşedintelui Consiliului European.

„Poziția României este că, pe de o parte, evident, suveranitatea este ceva important care ține de dreptul internațional, și, pe de altă parte, orice chestiuni care țin de Apărare, care sunt legitime, trebuie purtate, mai ales în contextul în care e vorba de două țări naționale, trebuie purtate prin dialog”, a spus președintele pe acest subiect.