B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Ciclonul Harry a făcut ravagii în Italia. A avut intensitatea unui uragan. Care au fost cele mai afectate regiuni (VIDEO)

Ciclonul Harry a făcut ravagii în Italia. A avut intensitatea unui uragan. Care au fost cele mai afectate regiuni (VIDEO)

Ana Maria
22 ian. 2026, 14:58
Ciclonul Harry a făcut ravagii în Italia. A avut intensitatea unui uragan. Care au fost cele mai afectate regiuni (VIDEO)
Sursa foto: Freepik / @freepik
Cuprins
  1. Ciclonul Harry a făcut ravagii. De ce au fost afectate simultan toate tipurile de transport
  2. Unde au apărut cele mai mari probleme pe drumurile din Sicilia
  3. Ciclonul Harry a făcut ravagii.  Cum a fost blocată circulația în Calabria
  4. De ce a fost Sardinia printre cele mai expuse regiuni
  5. Ciclonul Harry a făcut ravagii. Ce s-a întâmplat pe căile ferate

Ciclonul Harry a provocat haos în Sicilia, Calabria și Sardinia. Sudul Italiei a trecut, între 20 și 21 ianuarie 2026, printr-un episod meteo de o violență rară. Ciclonul mediteranean Harry a lovit Sicilia, Calabria și Sardinia cu vânturi extreme, ploi torențiale și valuri uriașe, provocând blocaje majore în transport și avarii extinse ale infrastructurii, potrivit datelor publicate de trasportoeuropa.it.

Furtuna a fost alimentată de rafale de sirocco care au depășit 120 km/h, în timp ce valurile au ajuns până la zece metri. În unele zone, cantitățile de precipitații au depășit 300 de litri pe metru pătrat, generând inundații rapide și alunecări de teren.

Ciclonul Harry a făcut ravagii. De ce au fost afectate simultan toate tipurile de transport

Autoritățile italiene s-au confruntat cu un scenariu rar întâlnit, în care toate formele de transport au fost perturbate în același timp. Circulația feroviară a fost suspendată în mai multe puncte-cheie, transportul maritim a fost aproape complet oprit către insulele mici, iar porturile au fost închise din motive de siguranță.

Și traficul aerian a fost afectat, din cauza vânturilor laterale periculoase, în timp ce pe șosele au apărut întreruperi succesive cauzate de inundații, copaci doborâți și surpări de teren. Măsurile de siguranță au fost menținute inclusiv după trecerea vârfului furtunii, pentru evaluarea daunelor.

Deși nu s-au înregistrat victime, autoritățile au decis evacuări preventive în mai multe regiuni. Aproximativ 190 de persoane au fost evacuate în Sicilia, iar alte 150 în Sardinia. Potrivit conducerii regionale din Sicilia, pagubele materiale depășesc 500 de milioane de euro, doar pe teritoriul insulei.

Unde au apărut cele mai mari probleme pe drumurile din Sicilia

Drumurile au fost cele mai vulnerabile în fața fenomenelor extreme. În Sicilia, SS 114 a fost grav afectată de revărsarea râului Agrò și de alunecări de teren produse între Messina și Giardini Naxos, întrerupând legătura de-a lungul coastei ionice.

În interiorul insulei, SS 288 a fost închisă temporar, iar în zona Siracusa mai multe drumuri de coastă au fost restricționate, afectând accesul către platforme industriale și rute comerciale importante.

Ciclonul Harry a făcut ravagii.  Cum a fost blocată circulația în Calabria

În Calabria, situația a devenit critică pe SS 106, una dintre principalele artere de pe litoralul ionic. Inundațiile și vegetația doborâtă de vânt au blocat traficul în mai multe sectoare, iar lipsa rutelor alternative a amplificat întârzierile.

Problemele s-au extins și pe alte drumuri de stat și legături montane, izolând temporar comunități mai mici și afectând lanțurile de aprovizionare locale.

De ce a fost Sardinia printre cele mai expuse regiuni

În Sardinia, autoritățile au fost nevoite să închidă complet SS 195 Sulcitana, între Cagliari și Capoterra, după ce apa mării a ajuns pe carosabil, aducând resturi și provocând avarii structurale.

Zona metropolitană Cagliari a concentrat cea mai mare presiune, pe fondul avertizărilor hidrologice și al combinației dintre mare agitată și ploi abundente. Reluarea circulației depinde de lucrări complexe de curățare și verificare a siguranței infrastructurii.

Ciclonul Harry a făcut ravagii. Ce s-a întâmplat pe căile ferate

Cele mai severe efecte asupra transportului feroviar au fost resimțite în Sicilia. Gara centrală din Catania a fost lovită direct de valuri, iar sistemele de control au devenit nefuncționale, ceea ce a dus la suspendarea completă a traficului.

Mai multe rute importante, inclusiv Messina–Catania–Siracusa și Palermo–Catania, au fost oprite sau operate cu restricții. În ziua următoare, circulația a rămas limitată pe unele tronsoane, nu doar din cauza vremii, ci și pentru verificări tehnice esențiale, potrivit Știripesurse.

În Calabria, trenurile care circulă pe coridorul ionic au înregistrat întârzieri de peste o oră, anulări și devieri. Pentru a menține un minim de mobilitate, au fost introduse curse cu autobuze, însă capacitatea acestora a fost insuficientă pentru volumul de pasageri.

Tags:
Citește și...
Accidente feroviare în lanț zguduie Spania. A avut loc o nouă coliziune. Cum s-a produs incidentul (FOTO, VIDEO)
Externe
Accidente feroviare în lanț zguduie Spania. A avut loc o nouă coliziune. Cum s-a produs incidentul (FOTO, VIDEO)
Moțiunea împotriva Ursulei von der Leyen a căzut. Extremiștii nu au avut nicio șansă să o dea jos pe șefa Comisiei Europene
Externe
Moțiunea împotriva Ursulei von der Leyen a căzut. Extremiștii nu au avut nicio șansă să o dea jos pe șefa Comisiei Europene
Donald Trump, la Davos: „Odată ce Consiliul Păcii va fi format, putem face aproape orice vrem”. Ce mesaj le-a transmis celor prezenți la lansare
Externe
Donald Trump, la Davos: „Odată ce Consiliul Păcii va fi format, putem face aproape orice vrem”. Ce mesaj le-a transmis celor prezenți la lansare
Alunecări de teren și persoane dispărute în Noua Zeelandă după ploi torențiale devastatoare. Ce se știe despre operațiunile de salvare (FOTO)
Externe
Alunecări de teren și persoane dispărute în Noua Zeelandă după ploi torențiale devastatoare. Ce se știe despre operațiunile de salvare (FOTO)
Spion rus condamnat la închisoare într-o țară NATO. Cum se înscrie acest caz în contextul amenințărilor din estul Europei
Externe
Spion rus condamnat la închisoare într-o țară NATO. Cum se înscrie acest caz în contextul amenințărilor din estul Europei
Ce presupune acordul SUA-Danemarca privind Groenlanda, anunțat de Trump, și ce rol va avea sistemul antirachetă Golden Dome (Axios)
Externe
Ce presupune acordul SUA-Danemarca privind Groenlanda, anunțat de Trump, și ce rol va avea sistemul antirachetă Golden Dome (Axios)
Franța îl acuză de fake news pe Donald Trump. Ce afirmații a făcut liderul american, la Davos, despre Emmanuel Macron
Externe
Franța îl acuză de fake news pe Donald Trump. Ce afirmații a făcut liderul american, la Davos, despre Emmanuel Macron
Evacuare de urgență la Davos după izbucnirea unui incendiu în apropierea Forumului Mondial. Ce s-a întâmplat în orele de după discursul lui Trump (FOTO, VIDEO)
Externe
Evacuare de urgență la Davos după izbucnirea unui incendiu în apropierea Forumului Mondial. Ce s-a întâmplat în orele de după discursul lui Trump (FOTO, VIDEO)
Donald Trump bate în retragere în privința Groenlandei. Zidul Europei Unite a dat rezultate
Externe
Donald Trump bate în retragere în privința Groenlandei. Zidul Europei Unite a dat rezultate
Grecia a fost lovită de o furtună violentă! Cod roșu în țară, Atena sub ploi torențiale și vânt extrem (VIDEO)
Externe
Grecia a fost lovită de o furtună violentă! Cod roșu în țară, Atena sub ploi torențiale și vânt extrem (VIDEO)
Ultima oră
15:36 - Zeci de plângeri penale împotriva anulării alegerilor de anul trecut. Acuzații de crime împotriva umanității. Se cer despăgubiri de un milion de euro.
15:29 - Lovitură pentru ANAF: Curtea de Apel Alba a respins cererea Fiscului de sechestru asigurător pe bunurile lui Klaus Iohannis
15:14 - Amendă uriașă pentru un șofer din Viena care și-a lăsat motorul pornit pe ger
15:03 - Accidente feroviare în lanț zguduie Spania. A avut loc o nouă coliziune. Cum s-a produs incidentul (FOTO, VIDEO)
14:30 - Termoenergetica explică facturile și întârzierile la plată pentru bucureșteni. Cum se calculează exact consumul de căldură
14:25 - Irina Loghin: „Nu mai au niciun fel de limită și bun simț!”. De ce a ajuns la secția de poliție
14:04 - Scandal la meciul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka. Lipsă de fair-play la Australian Open (VIDEO)
13:51 - Wiz Khalifa contestă pedeapsa primită în România după incidentul de la Costinești. Ce poate decide instanța la următorul termen
13:50 - Suveranism cu excepții? Cum explică George Simion scena tortului în forma Groenlandei cu steagul SUA: „Nu puteam evita”
13:37 - Decizia neașteptată a unui restaurant din Viena! Cum taxează clienții care nu se prezintă la rezervări