Ciclonul Harry a provocat haos în Sicilia, Calabria și Sardinia. Sudul Italiei a trecut, între 20 și 21 ianuarie 2026, printr-un episod meteo de o violență rară. Ciclonul mediteranean Harry a lovit Sicilia, Calabria și Sardinia cu vânturi extreme, ploi torențiale și valuri uriașe, provocând blocaje majore în transport și avarii extinse ale infrastructurii, potrivit datelor publicate de .

Furtuna a fost alimentată de rafale de sirocco care au depășit 120 km/h, în timp ce valurile au ajuns până la zece metri. În unele zone, cantitățile de precipitații au depășit 300 de litri pe metru pătrat, generând inundații rapide și alunecări de teren.

Ciclonul Harry a făcut ravagii. De ce au fost afectate simultan toate tipurile de transport

Autoritățile italiene s-au confruntat cu un scenariu rar întâlnit, în care toate formele de transport au fost perturbate în același timp. Circulația feroviară a fost suspendată în mai multe puncte-cheie, transportul maritim a fost aproape complet oprit către insulele mici, iar porturile au fost închise din motive de siguranță.

Și traficul aerian a fost afectat, din cauza vânturilor laterale periculoase, în timp ce pe șosele au apărut întreruperi succesive cauzate de inundații, copaci doborâți și surpări de teren. Măsurile de siguranță au fost menținute inclusiv după trecerea vârfului furtunii, pentru evaluarea daunelor.

Deși nu s-au înregistrat victime, autoritățile au decis evacuări preventive în mai multe regiuni. Aproximativ 190 de persoane au fost evacuate în Sicilia, iar alte 150 în Sardinia. Potrivit conducerii regionale din Sicilia, pagubele materiale depășesc 500 de milioane de euro, doar pe teritoriul insulei.

Unde au apărut cele mai mari probleme pe drumurile din Sicilia

Drumurile au fost cele mai vulnerabile în fața fenomenelor extreme. În , SS 114 a fost grav afectată de revărsarea râului Agrò și de alunecări de teren produse între Messina și Giardini Naxos, întrerupând legătura de-a lungul coastei ionice.

În interiorul insulei, SS 288 a fost închisă temporar, iar în zona Siracusa mai multe drumuri de coastă au fost restricționate, afectând accesul către platforme industriale și rute comerciale importante.

Ciclonul Harry a făcut ravagii. Cum a fost blocată circulația în Calabria

În Calabria, situația a devenit critică pe SS 106, una dintre principalele artere de pe litoralul ionic. Inundațiile și vegetația doborâtă de vânt au blocat traficul în mai multe sectoare, iar lipsa rutelor alternative a amplificat întârzierile.

Problemele s-au extins și pe alte drumuri de stat și legături montane, izolând temporar comunități mai mici și afectând lanțurile de aprovizionare locale.

De ce a fost Sardinia printre cele mai expuse regiuni

În Sardinia, autoritățile au fost nevoite să închidă complet SS 195 Sulcitana, între Cagliari și Capoterra, după ce apa mării a ajuns pe carosabil, aducând resturi și provocând avarii structurale.

Zona metropolitană Cagliari a concentrat cea mai mare presiune, pe fondul avertizărilor hidrologice și al combinației dintre mare agitată și ploi abundente. Reluarea circulației depinde de lucrări complexe de curățare și verificare a siguranței infrastructurii.

Ciclonul Harry a făcut ravagii. Ce s-a întâmplat pe căile ferate

Cele mai severe efecte asupra transportului feroviar au fost resimțite în Sicilia. Gara centrală din Catania a fost lovită direct de valuri, iar sistemele de control au devenit nefuncționale, ceea ce a dus la suspendarea completă a traficului.

Mai multe rute importante, inclusiv Messina–Catania–Siracusa și Palermo–Catania, au fost oprite sau operate cu restricții. În ziua următoare, circulația a rămas limitată pe unele tronsoane, nu doar din cauza vremii, ci și pentru verificări tehnice esențiale, potrivit .

În Calabria, trenurile care circulă pe coridorul ionic au înregistrat întârzieri de peste o oră, anulări și devieri. Pentru a menține un minim de mobilitate, au fost introduse curse cu autobuze, însă capacitatea acestora a fost insuficientă pentru volumul de pasageri.