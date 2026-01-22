Moțiunea împotriva Ursulei von der Leyen a căzut. Extremiștii nu au avut nicio șansă să o dea jos pe șefa Comisiei Europene

Parlamentul European a respins moţiunea de cenzură depusă împotriva Ursulei von der Leyen. Moţiunea a fost depusă de grupul Patrioţi pentru Europa şi a fost a patra cu care șefa Comisiei Europene s-a confruntat în acest al doilea mandat.

Cum s-a votat la moțiunea împotriva Ursulei von der Leyen

Șefa Comisiei Europene rămâne în funcție după votul majorității europarlamentarilor. Dintotalul de 565 de voturi, doar 165 au fost pentru demiterea lui von der Leyen, în timp ce 390 de voturi au fost împotrivă. 10 europarlamentari s-au abținut.

Inițiatorii moțiunii, europarlamentarii din Partidul Patrioți pentru Europa au acuzat-o pe șefa Comisiei Europene că ar fi semnat acordul comercial cu Mercosur fără aprobarea Parlamentului European, dar și pentru pozițiile sale considerate contrare intereselor comunității europene pe temei precum războiul din Ucraina, economia și migrația.

Ursula von der Leyen, cel mai contestat șef al Comisiei Europene

, confruntându-se cu patru moțiuni de cenzură în acest mandat. În iulie 2025, europarlamentarul român Gheorghe Piperea (AUR) a depus o moțiune de cenzură împotriva Ursulei și a fost respinsă: 175 au votat pentru demiterea președintei CE, 360 pentru a o salva, iar 18 s-au abținut.

În octombrie 2025 au urmat alte două moțiuni, votate în aceeași zi. Una depusă de extrema dreaptă reprezentată de Partidul Patrioți pentru Europa , și o alta de pusă de stânga radicală. Ambele au fost respinse du o majoritate confortabilă.. Aproape 400 de europarlamentari au votat atunci împotriva demiterii șefei Comisiei Europene.

Acordul Mercosur

Această ultimă moțiune, respinsă azi de europarlamentari a fost efectul acordului Mercosur, semnat sâmbătă, în Paraguay de șefa Comisiei Europene. Între timp, Parlamentul European a votat trimiterea acordului la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.