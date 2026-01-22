B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Moțiunea împotriva Ursulei von der Leyen a căzut. Extremiștii nu au avut nicio șansă să o dea jos pe șefa Comisiei Europene

Moțiunea împotriva Ursulei von der Leyen a căzut. Extremiștii nu au avut nicio șansă să o dea jos pe șefa Comisiei Europene

Adrian A
22 ian. 2026, 13:34
Moțiunea împotriva Ursulei von der Leyen a căzut. Extremiștii nu au avut nicio șansă să o dea jos pe șefa Comisiei Europene
Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum s-a votat la moțiunea împotriva Ursulei von der Leyen
  2. Ursula von der Leyen, cel mai contestat șef al Comisiei Europene
  3. Acordul Mercosur

Parlamentul European a respins moţiunea de cenzură depusă împotriva Ursulei von der Leyen. Moţiunea a fost depusă de grupul Patrioţi pentru Europa şi a fost a patra cu care șefa Comisiei Europene s-a confruntat în acest al doilea mandat.

Cum s-a votat la moțiunea împotriva Ursulei von der Leyen

Șefa Comisiei Europene rămâne în funcție după votul majorității europarlamentarilor. Dintotalul de 565 de voturi, doar 165 au fost pentru demiterea lui von der Leyen, în timp ce 390 de voturi au fost împotrivă. 10 europarlamentari s-au abținut.

Inițiatorii moțiunii, europarlamentarii din Partidul Patrioți pentru Europa au acuzat-o pe șefa Comisiei Europene că ar fi semnat acordul comercial cu Mercosur fără aprobarea Parlamentului European, dar și pentru pozițiile sale considerate contrare intereselor comunității europene pe temei precum războiul din Ucraina, economia și migrația.

Ursula von der Leyen, cel mai contestat șef al Comisiei Europene

Ursula von der Leyen este cel mai contestat președinte al Comisiei Europene, confruntându-se cu patru moțiuni de cenzură în acest mandat. În iulie 2025, europarlamentarul român Gheorghe Piperea (AUR) a depus o moțiune de cenzură împotriva Ursulei și a fost respinsă: 175 au votat pentru demiterea președintei CE, 360 pentru a o salva, iar 18 s-au abținut.

În octombrie 2025 au urmat alte două moțiuni, votate în aceeași zi. Una depusă de extrema dreaptă reprezentată de Partidul Patrioți pentru Europa , și o alta de pusă de stânga radicală. Ambele au fost respinse du o majoritate confortabilă.. Aproape 400 de europarlamentari au votat atunci împotriva demiterii șefei Comisiei Europene.

Acordul Mercosur

Această ultimă moțiune, respinsă azi de europarlamentari a fost efectul acordului Mercosur, semnat sâmbătă, în Paraguay de șefa Comisiei Europene. Între timp, Parlamentul European a votat trimiterea acordului UE-Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Tags:
Citește și...
Accidente feroviare în lanț zguduie Spania. A avut loc o nouă coliziune. Cum s-a produs incidentul (FOTO, VIDEO)
Externe
Accidente feroviare în lanț zguduie Spania. A avut loc o nouă coliziune. Cum s-a produs incidentul (FOTO, VIDEO)
Ciclonul Harry a făcut ravagii în Italia. A avut intensitatea unui uragan. Care au fost cele mai afectate regiuni (VIDEO)
Externe
Ciclonul Harry a făcut ravagii în Italia. A avut intensitatea unui uragan. Care au fost cele mai afectate regiuni (VIDEO)
Donald Trump, la Davos: „Odată ce Consiliul Păcii va fi format, putem face aproape orice vrem”. Ce mesaj le-a transmis celor prezenți la lansare
Externe
Donald Trump, la Davos: „Odată ce Consiliul Păcii va fi format, putem face aproape orice vrem”. Ce mesaj le-a transmis celor prezenți la lansare
Alunecări de teren și persoane dispărute în Noua Zeelandă după ploi torențiale devastatoare. Ce se știe despre operațiunile de salvare (FOTO)
Externe
Alunecări de teren și persoane dispărute în Noua Zeelandă după ploi torențiale devastatoare. Ce se știe despre operațiunile de salvare (FOTO)
Spion rus condamnat la închisoare într-o țară NATO. Cum se înscrie acest caz în contextul amenințărilor din estul Europei
Externe
Spion rus condamnat la închisoare într-o țară NATO. Cum se înscrie acest caz în contextul amenințărilor din estul Europei
Ce presupune acordul SUA-Danemarca privind Groenlanda, anunțat de Trump, și ce rol va avea sistemul antirachetă Golden Dome (Axios)
Externe
Ce presupune acordul SUA-Danemarca privind Groenlanda, anunțat de Trump, și ce rol va avea sistemul antirachetă Golden Dome (Axios)
Franța îl acuză de fake news pe Donald Trump. Ce afirmații a făcut liderul american, la Davos, despre Emmanuel Macron
Externe
Franța îl acuză de fake news pe Donald Trump. Ce afirmații a făcut liderul american, la Davos, despre Emmanuel Macron
Evacuare de urgență la Davos după izbucnirea unui incendiu în apropierea Forumului Mondial. Ce s-a întâmplat în orele de după discursul lui Trump (FOTO, VIDEO)
Externe
Evacuare de urgență la Davos după izbucnirea unui incendiu în apropierea Forumului Mondial. Ce s-a întâmplat în orele de după discursul lui Trump (FOTO, VIDEO)
Donald Trump bate în retragere în privința Groenlandei. Zidul Europei Unite a dat rezultate
Externe
Donald Trump bate în retragere în privința Groenlandei. Zidul Europei Unite a dat rezultate
Grecia a fost lovită de o furtună violentă! Cod roșu în țară, Atena sub ploi torențiale și vânt extrem (VIDEO)
Externe
Grecia a fost lovită de o furtună violentă! Cod roșu în țară, Atena sub ploi torențiale și vânt extrem (VIDEO)
Ultima oră
15:36 - Zeci de plângeri penale împotriva anulării alegerilor de anul trecut. Acuzații de crime împotriva umanității. Se cer despăgubiri de un milion de euro.
15:29 - Lovitură pentru ANAF: Curtea de Apel Alba a respins cererea Fiscului de sechestru asigurător pe bunurile lui Klaus Iohannis
15:14 - Amendă uriașă pentru un șofer din Viena care și-a lăsat motorul pornit pe ger
15:03 - Accidente feroviare în lanț zguduie Spania. A avut loc o nouă coliziune. Cum s-a produs incidentul (FOTO, VIDEO)
14:58 - Ciclonul Harry a făcut ravagii în Italia. A avut intensitatea unui uragan. Care au fost cele mai afectate regiuni (VIDEO)
14:30 - Termoenergetica explică facturile și întârzierile la plată pentru bucureșteni. Cum se calculează exact consumul de căldură
14:25 - Irina Loghin: „Nu mai au niciun fel de limită și bun simț!”. De ce a ajuns la secția de poliție
14:04 - Scandal la meciul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka. Lipsă de fair-play la Australian Open (VIDEO)
13:51 - Wiz Khalifa contestă pedeapsa primită în România după incidentul de la Costinești. Ce poate decide instanța la următorul termen
13:50 - Suveranism cu excepții? Cum explică George Simion scena tortului în forma Groenlandei cu steagul SUA: „Nu puteam evita”