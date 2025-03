Moment dezgustător la Oscar 2025: Adrien Brody, câștigătorul premiului pentru ”cel mai bun actor”, a aruncat cu guma în iubita lui, înainte de a urca pe scenă (VIDEO)

Moment controversat la decernarea premiilor . Câștigătorul premiului Oscar pentru ”cel mai bun actor” în 2025, , a făcut un gest șocant înainte de a urca pe scenă pentru a-și ține discursul. Gestul său a fost aspru ciriticat de cei care au urmărit evenimentul.

În timp ce urca treptele spre scenă pentru a-și lua premiul, actorul s-a întors, și-a scos din gură guma de mestecat și a aruncat-o către iubita lui, Georgina Chapman, spre dezgustul spectatorilor, potrivit .

În acest timp, Chapman a alergat spre partenerul ei și a prins cu dibăcie guma, înainte ca el să-și înceapă discursul. Georgina Chapman este fosta soție a lui Harvey Weinstein.

„Câștigarea unui premiu ca acesta înseamnă o destinație și ceva la care personajul meu face referire în film. Dar pentru mine, este, de asemenea, dincolo de apogeul unei cariere, este o șansă de a începe din nou și oportunitatea de a fi, sper, suficient de norocos, astfel încât în următorii 20 de ani din viața mea, să pot dovedi că sunt demn de astfel de roluri semnificative, importante și relevante.”, a spus Adrien Brody, în discursul său.

El i-a mulțumit apoi iubitei lui și celor doi copii ai ei, pe care ea îi are din căsnicia cu Weinstein, acum aflat în închisoare, spunând:

„Știu că a fost un rollercoaster. Vă mulțumesc că m-ați acceptat în viața voastră‘.

Apoi el a dezvăluit că cei doi copii îi spun „Popsie.”

