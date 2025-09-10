Moment șocant în Marea Britanie: un cățel furat din casă, stăpâna și nepoata l-au urmărit pe hoț pe stradă. Cum s-a produs furtul

O femeie din Marea Britanie, a trăit clipe de groază după ce un hoț i-a furat de doar nouă săptămâni chiar din casă. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere pe 1 septembrie arată o femeie intrând pe poarta locuinței cu un rucsac negru.

Câteva secunde mai târziu, se aud scâncetele cățelului, iar femeia este surprinsă fugind din locuință cu rucsacul, despre care se spune că ascundea micuțul chihuahua, conform

Cuprins:

Cine a încercat să recupereze cățelul

Ce spune familia despre incident

Cum a acționat poliția

Cine a încercat să recupereze cățelul

Nepotica proprietarei a fost cea care a avut curajul să alerge după hoț. Adolescenta poate fi auzită pe filmare strigând: „Ce naiba faci?” și „Dă-mi cățelul înapoi!”, în timp ce încearcă să o prindă pe femeia care fugea pe stradă.

Bunica sa spune că a fost șocată, dar în același timp mândră de curajul fetei.

„Am verificat camerele și tot ce am văzut au fost două persoane alergând pe stradă. Apoi mi-am dat seama că era Jolene (n.n. nepoata) fugind după cineva. Am fost șocată, dar sunt mândră de ea. Este foarte matură”.

Ce spune familia despre incident

Bunica povestește că Jolene coborâse scările și a văzut cum femeia ridica puiul de câine din hol. Atunci, fetița a sărit peste bariera de protecție a scărilor și a luat-o la fugă după cea care îi furase cățelul.

Cum a acționat poliția

Poliția a confirmat că a deschis o anchetă pentru furt calificat, iar cercetările sunt continuate în acest caz.

„Am primit un raport privind un furt din locuință în Buckingham, pe 1 septembrie. Ofițerii au deschis o anchetă, iar verificările sunt în desfășurare. Un suspect a fost identificat și este tratat ca persoană de interes în legătură cu acest incident. Înțelegem îngrijorarea pe care o poate provoca această situație și dorim să asigurăm publicul că ancheta este în desfășurare”, au declarat reprezentanții poliției, conform aceleiași surse.