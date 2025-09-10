B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Moment șocant în Marea Britanie: un cățel furat din casă, stăpâna și nepoata l-au urmărit pe hoț pe stradă. Cum s-a produs furtul

Moment șocant în Marea Britanie: un cățel furat din casă, stăpâna și nepoata l-au urmărit pe hoț pe stradă. Cum s-a produs furtul

Elena Boruz
10 sept. 2025, 11:56
Moment șocant în Marea Britanie: un cățel furat din casă, stăpâna și nepoata l-au urmărit pe hoț pe stradă. Cum s-a produs furtul
Sursă foto: Freepik

O femeie din Buckingham, Marea Britanie, a trăit clipe de groază după ce un hoț i-a furat cățelul de doar nouă săptămâni chiar din casă. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere pe 1 septembrie arată o femeie intrând pe poarta locuinței cu un rucsac negru.

Câteva secunde mai târziu, se aud scâncetele cățelului, iar femeia este surprinsă fugind din locuință cu rucsacul, despre care se spune că ascundea micuțul chihuahua, conform The Sun.

Cuprins:

  • Cine a încercat să recupereze cățelul
  • Ce spune familia despre incident
  • Cum a acționat poliția

Cine a încercat să recupereze cățelul

Nepotica proprietarei a fost cea care a avut curajul să alerge după hoț. Adolescenta poate fi auzită pe filmare strigând: „Ce naiba faci?” și „Dă-mi cățelul înapoi!”, în timp ce încearcă să o prindă pe femeia care fugea pe stradă.

Bunica sa spune că a fost șocată, dar în același timp mândră de curajul fetei. 
„Am verificat camerele și tot ce am văzut au fost două persoane alergând pe stradă. Apoi mi-am dat seama că era Jolene (n.n. nepoata) fugind după cineva. Am fost șocată, dar sunt mândră de ea. Este foarte matură”.

Ce spune familia despre incident

Bunica povestește că Jolene coborâse scările și a văzut cum femeia ridica puiul de câine din hol. Atunci, fetița a sărit peste bariera de protecție a scărilor și a luat-o la fugă după cea care îi furase cățelul.

Cum a acționat poliția

Poliția a confirmat că a deschis o anchetă pentru furt calificat, iar cercetările sunt continuate în acest caz.
„Am primit un raport privind un furt din locuință în Buckingham, pe 1 septembrie. Ofițerii au deschis o anchetă, iar verificările sunt în desfășurare. Un suspect a fost identificat și este tratat ca persoană de interes în legătură cu acest incident. Înțelegem îngrijorarea pe care o poate provoca această situație și dorim să asigurăm publicul că ancheta este în desfășurare”, au declarat reprezentanții poliției, conform aceleiași surse.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Polițiști, atacați de un porc mistreț, într-o casă din Florida: „Ușor, ușor”. Aceștia au fost chemați să dea afară animalul
Externe
Polițiști, atacați de un porc mistreț, într-o casă din Florida: „Ușor, ușor”. Aceștia au fost chemați să dea afară animalul
Surse din NATO, despre dronele rusești care au ajuns în spațiul aerian al Poloniei: Nu e un atac, dar e o incursiune deliberată / Premierul Donald Tusk: E o provocare la scară largă
Externe
Surse din NATO, despre dronele rusești care au ajuns în spațiul aerian al Poloniei: Nu e un atac, dar e o incursiune deliberată / Premierul Donald Tusk: E o provocare la scară largă
Ursula von der Leyen, discurs despre starea UE. Europa trebuie să lupte pentru locul său în lume
Externe
Ursula von der Leyen, discurs despre starea UE. Europa trebuie să lupte pentru locul său în lume
Acțiunea „Blocăm tot” provoacă haos în Franța. Peste 80.000 de jandarmi și polițiști sunt în stradă. Zeci de persoane au fost arestate
Externe
Acțiunea „Blocăm tot” provoacă haos în Franța. Peste 80.000 de jandarmi și polițiști sunt în stradă. Zeci de persoane au fost arestate
Donald Trump, huiduit într-un restaurant din Washington. Protestatarii l-au comparat cu Hitler
Externe
Donald Trump, huiduit într-un restaurant din Washington. Protestatarii l-au comparat cu Hitler
Sculptură din aur, estimată la 30.000 de euro, distrusă de o fetiță de 5 ani. Unde s-a petrecut incidentul
Externe
Sculptură din aur, estimată la 30.000 de euro, distrusă de o fetiță de 5 ani. Unde s-a petrecut incidentul
Trump, despre Putin: „Se pare că de fiecare dată când cred că suntem aproape, el aruncă o altă bombă asupra cuiva”
Externe
Trump, despre Putin: „Se pare că de fiecare dată când cred că suntem aproape, el aruncă o altă bombă asupra cuiva”
Un preot din Rusia vrea a zecea parte din veniturile credincioșilor: „Nu veniți la mine, dați-mi șase zile pe săptămână să lucrez cum trebuie”
Externe
Un preot din Rusia vrea a zecea parte din veniturile credincioșilor: „Nu veniți la mine, dați-mi șase zile pe săptămână să lucrez cum trebuie”
Polonia anunță că a doborât drone rusești în spațiul său aerian. Consilierul lui Zelenski: „Scopul este de a șoca partenerii europeni ai Ucrainei, de a-i speria și de a-i convinge să renunțe la sprijinul acordat”
Externe
Polonia anunță că a doborât drone rusești în spațiul său aerian. Consilierul lui Zelenski: „Scopul este de a șoca partenerii europeni ai Ucrainei, de a-i speria și de a-i convinge să renunțe la sprijinul acordat”
O femeie a avut de plătit 31.000 de dolari familiei fostului iubit, după ce acesta a sărit din mașina condusă de ea, în timp ce se certau, și a murit
Externe
O femeie a avut de plătit 31.000 de dolari familiei fostului iubit, după ce acesta a sărit din mașina condusă de ea, în timp ce se certau, și a murit
Ultima oră
12:16 - Cristiano Ronaldo a reușit o nouă performanță. Ce record a atins atacantul portughez
12:04 - Ionuț Moșteanu, după ce Rusia a invadat spațiul aerian al Poloniei: „O violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO”
11:54 - Cum a ajuns Lidia Buble să fie bătută cu mătura de o bătrână: „Încă îmi revin din șoc”
11:52 - O nouă tulpină de COVID-19 se răspândește rapid. Care sunt simptomele noii variante
11:40 - Polițiști, atacați de un porc mistreț, într-o casă din Florida: „Ușor, ușor”. Aceștia au fost chemați să dea afară animalul
11:30 - Cod galben de ploi și vânt puternic în România. Care sunt zonele vizate
11:19 - Surse din NATO, despre dronele rusești care au ajuns în spațiul aerian al Poloniei: Nu e un atac, dar e o incursiune deliberată / Premierul Donald Tusk: E o provocare la scară largă
11:16 - Ursula von der Leyen, discurs despre starea UE. Europa trebuie să lupte pentru locul său în lume
10:58 - Mama Adrianei Bahmuțeanu va fi înmormântată astăzi! Ce mesaj emoționant a postat vedeta
10:53 - Acțiunea „Blocăm tot” provoacă haos în Franța. Peste 80.000 de jandarmi și polițiști sunt în stradă. Zeci de persoane au fost arestate